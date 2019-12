La Juventus delude con il Sassuolo | ma i tifosi se la prendono solo con Bernardeschi

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La, ieri pomeriggio contro il, non è andata oltre al pareggio e soprattutto la squadra di Maurizio Sarri è sembrata un po' scarica a livello mentale. I bianconeri hanno offerto il fianco ai neroverdi per cinquanta minuti e ad inizio ripresa sono andati addirittura in svantaggio. Ma già nel primo tempo la manovra della Juve sembrava un po' compassata e le azioni offensive dei campioni juventini erano sporadiche. Il pubblico dell'Allianz Stadium, però, fin dai primi minuti di gara ha mostrato insoddisfazioneverso le prestazioni di un giocatore in particolare. Infatti, i sostenitori bianconeri mugugnavano soprattutto quando era Federicoa toccare la palla. È innegabile che ultimamente il numero 33 juventino non stia offrendo prestazioni di grande livello visto le sue grandi doti tecniche, ma come ha spiegato lo stesso Maurizio Sarri, che molto ...

