La foto fake della nuvola a forma di pesce che annunciava l’arrivo delle Sardine a Milano

“Le Iene” mostrano a Fedez le foto di Chiara Ferragni nuda - ma sono fake. Ecco cos’è successo : Il lato oscuro del Web miete vittime. Spesso sono donne e minorenni che si ritrovano su Internet con foto totalmente ritoccate e ritratte senza veli. Un reato paragonabile al revenge porn, ossia alla pornovendetta da parte di alcuni criminali che minacciano (per soldi o altro) le vittime, promettendo loro di eliminare e non diffondere le foto fake. La Iena Matteo Viviani ha spiegato molto bene in un servizio un’altra tecnica, che sta ...

foto virali - fake news - sangue e storia : se dopo 50 anni Estudiantes-Milan è lo spaghetti western del calcio moderno : L’immagine di Nestor Combin, sfigurato dalle botte ricevute durante la finale intercontinentale Estudiantes-Milan, fece subito il giro del mondo. Da tre anni in Argentina i militari avevano preso con Juan Carlos Ongania il potere e non volevano farsi vedere come quelli brutti, cattivi e perdenti. Servivano dei colpevoli, ne troveranno tre che finiranno per un mese in carcere. La partita, giocata alla Bombonera il 22 ottobre di cinquant’anni fa, ...