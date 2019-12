La famiglia Agnelli avrà il controllo del gruppo Espresso

Fca : dopo Psa ‘Les Echos’ si interroga su prossima mossa famiglia Agnelli : Parigi, 13 nov. (Adnkronos) – dopo aver avviato il percorso che dovrebbe portare ad una fusione tra Psa e Fca, la stampa francese si interroga sulla prossima mossa della famiglia Agnelli . “Con il perfezionamento della fusione tra Fca e Psa – probabilmente non prima di un anno – Exor, la holding famiglia re, azionista al 29% di Fca, percepirà un dividendo eccezionale di circa 1,6 miliardi di euro. ...

Christillin : “Conte sarebbe tornato alla Juve ma c’era il veto della famiglia Agnelli” : Christillin, non una qualsiasi. Il Corriere Torino intervista Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino e membro aggiunto Uefa nel Consiglio della Fifa dal 2016. Da sempre di casa dagli Agnelli. L’argomento è Antonio Conte. Con un passaggio sul perché l’allenatore non è tornato alla Juve ma ha scelto l’Inter. Il tecnico nerazzurro, storico simbolo ed ex della Juve che stasera sarà sulla panchina ...