«La disuguaglianza rallenta la crescita | non il contrario» Parola dell’economista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) L’idea è stabile nel dibattito politico, italiano e non solo. Quello che conta nel benessere di un paese è che, complessivamente, l’economia cresca: la distribuzione dei redditi non è rilevante (è quello che si è detto, per fare un esempio, dell’economia cilena durante le settimane di manifestazioni contro l’aumento di alcune tariffe). Alcuni economisti, nel tempo, si sono spinti anche oltre, spiegando che i dati dimostrerebbero che lafunzionerebbe da stimolo per laperché chi è ai livelli bassi della società è spinto ad avanzare, mentre chi è ai livelli più alti ha interesse a reinvestire gli utili. Eppure, il dibattito sullanel mondo – in particolare negli Stati Uniti – sta diventando sempre più acceso. E cresce il numero di economisti convinto che lasia un fattore negativo per le economie degli Stati, oltre ad essere ...