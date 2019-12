La dieta di dicembre

dilei

(Di lunedì 2 dicembre 2019)è il mese dei festeggiamenti per eccellenza. Le occasioni conviviali con amici, parenti e colleghi si moltiplicano ed è probabile che l’ago della bilancia salga. Rinunciare alle prelibatezze delle feste, d’altra parte, sarebbe un vero peccato e negli ultimi anni sono molti gli esperti nutrizionisti che consigliano di approfittare dei giorni di festa per concedersi qualche stravizio. A Natale e a Capodanno… vietato stare a! Cosa dice l’esperto “Quello che raccomando sempre ai miei pazienti – commenta il dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico a Lanciano (Ch) – è che se durante i cenoni è possibile assaggiare un po’ di tutto e abbandonare per qualche giorno la, nei giorni precedenti e successivi al Natale, è bene stare attenti a non lasciarsi troppo andare. Qualcuno diceva: ‘non si ingrassa tra ...

gioporce : RT @TrastevereRM: Dicembre : bisogna mettersi a dieta per poi poter sgarrare a Natale, non fate pero come Albertone nostro e la mitica Anna… - tweetytitti : RT @TrastevereRM: Dicembre : bisogna mettersi a dieta per poi poter sgarrare a Natale, non fate pero come Albertone nostro e la mitica Anna… - RemoLollobrigid : RT @TrastevereRM: Dicembre : bisogna mettersi a dieta per poi poter sgarrare a Natale, non fate pero come Albertone nostro e la mitica Anna… -