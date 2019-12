La data d’uscita di Doctor Who 12 è ufficiale | l’annuncio nel nuovo trailer video

Better Call Saul 5 si avvicina - svelati data d’uscita - foto e teaser trailer : Better Call Saul 5 ha finalmente una data d'uscita. La serie firmata AMC tornerà sugli schermi con un doppio appuntamento il 23 e il 24 febbraio 2020, per poi proseguire con un episodio a settimana nelle otto settimane successive. Gli eventi narrati nella nuova stagione seguiranno di 16 mesi quelli osservati sul finire di Better Call Saul 4, e la decisione del protagonista di impersonare l'avvocato Saul Goodman scatenerà inattesi e profondi ...

Realme 5S compare in anteprima su uno store indiano con specifiche e data d’uscita : Realme 5S, un nuovo dispositivo del produttore cinese, è comparso in anteprima su uno store indiano insieme ad alcune specifiche tecniche. L'articolo Realme 5S compare in anteprima su uno store indiano con specifiche e data d’uscita proviene da TuttoAndroid.

Il Molo Rosso 2 - video trailer e data d’uscita dell’ultima stagione della serie : Il Molo Rosso 2 debutta nel 2020 e saluterà il pubblico con l'epilogo della misteriosa storia della doppia vita di Oscar: quella che sarà l'ultima stagione della serie, dal titolo originale El Embarcadero, ha già una data d'uscita in Spagna, fissata per gennaio del prossimo anno (e presumibilmente qualche mese dopo anche in Italia, su Rai2). L'annuncio è arrivato col primo trailer della seconda ed ultima stagione, che mostra le protagoniste ...

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 aggiornamento sulla data d’uscita : Paradox Interactive e Hardsuit Labs hanno spostato la finestra di lancio di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Il gioco non verrà più lanciato nel Q1 2020, ma più avanti nel corso dell’anno. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 rimandato al 2020 inoltrato Negli ultimi mesi, Paradox Interactive e Hardsuit Labs sono arrivate alla conclusione che uscire nel periodo di lancio originale nel Q1 ...

La data d’uscita del nuovo album dei Coldplay svelata da una grafica pubblicitaria? : Il nuovo album dei Coldplay sta per arrivare? Stando alle numerose indiscrezioni che si sono rincorse in rete, il ritorno del gruppo di Chris Martin potrebbe arrivare prima del previsto, come svelato da una grafica pubblicitaria affissa per errore. Sembrerebbe, infatti, che sia stata affissa una grafica pubblicitaria alla stazione metropolitana Paulista di San Paolo, immediatamente identificata dai fan del gruppo come uno spoiler per il ...

Diavoli - la serie tv con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey : data d’uscita : Diavoli serie tv, le anticipazioni e le news sull’uscita del progetto con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey La serie tv Diavoli è tra le più attese del momento. Sarà perché i due protagonisti sono due attori amatissimi? Da una parte abbiamo Alessandro Borghi, uno degli attori italiani più talentuosi e affascinanti del momento. Dall’altra troviamo […] L'articolo Diavoli, la serie tv con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey: ...