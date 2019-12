La Casa del Cinema di Roma ospita la quarta edizione del Premio Giulio Questi

Dramma della solitudine a Taranto - anziano trovato morto in Casa : Dell’uomo non si avevano notizie da otto giorni, poi la macabra scoperta. Da un po’ di giorni non si avevano più notizie di lui, e dal suo appartamento, un cattivo odore ha insospettito un po tutti. Questa mattina, l’atroce scoperta, il corpo senza vita di un uomo, è stato rinvenuto nella sua camera da letto […] L'articolo Dramma della solitudine a Taranto, anziano trovato morto in casa proviene da www.meteoweek.com.

Il Papa in difesa del presepe : "Fatelo a Casa e nelle scuole" : Fabio Marchese Ragona Lettera del Pontefice per «sostenere la genuina bellezza della nostra fede». Il Vaticano: «No a strumentalizzazioni» Riscopriamo il presepe e allestiamolo nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Papa Francesco difende il simbolo per eccellenza del Natale e chiede di rivitalizzare questa tradizione, spesso caduta in disuso, che riunisce le famiglie attorno alla natività. Il Pontefice ha preso in contropiede i ...

Dramma della solitudine a Taranto : muore in Casa da solo - il suo cane lo veglia per otto giorni : Non lo sentivano da otto giorni e dall'appartamento proveniva un cattivo odore. Stamattina, lunedì 2 dicembre, è stata fatta la terribile scoperta: il corpo senza vita è stato trovato nella camera da letto con il suo cane, un pastore tedesco, che lo ha sorvegliato. L'ennesimo Dramma della solitudine viene da Via Pola all'angolo di Via Cesare Battisti a Taranto. I vicini erano preoccupati per l'assenza e anche per l'odore che proveniva dalla casa ...

Il cane aspetta fuori da Casa ogni giorno il postino per salutarlo - un giorno il postino al posto del cane trova altro : Questa storia è davvero bellissima anche se struggente e racconta di una amicizia bella e spontanea nata solo grazie ai sentimenti grandi che può provare un cane nei confronti degli umani. Il postino Fernando, ogni giorno che andava a consegnare la posta, trovava ad aspettarlo il cane della famiglia Cimino, Gretchen, il Pastore Tedesco che fuori dalla casa lo salutava. Fernando ogni giorno gli portava qualcosa da mangiare e poi lo ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2019-2020 : il Napoli crolla in Casa col Bologna - successo fondamentale della Roma a Verona : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio maschile è terminata con le ultime due sfide del programma andate in scena alle ore 18 e 20.45. Clamoroso il k.o. casalingo del Napoli, che esce sconfitto 1-2 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic scivolando così in settima piazza a -8 punti dalla zona Champions League, attualmente occupata dalla Roma. Il club della capitale ha sfruttato nel migliore dei modi dell’ennesimo ...

Risultati Bundesliga - 13ª giornata : Werder Brema corsaro in Casa del Wolfsburg - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Bundesliga – Tredicesima giornata per il campionato tedesco. Si torna in campo per un nuovo turno della Bundesliga. Nel match d’apertura lo Schalke 04 ha affrontato l’Union Berlino, 2-1 il risultato finale con la rete del successo realizzata nei minuti finali. Nel pomeriggio, successi esterni di Borussia Dortmund e Lipsia rispettivamente a Berlino e a Paderborn. Pari tra Colonia ed Augusta e tra Hoffenheim e ...

Mirco Franzoni - chi è : storia dell’uomo che inseguì e uccise un ladro in Casa : Mirco Franzoni inseguì e uccise il ladro albanese Eduard Ndoji dopo un furto a casa del fratello organizzando una caccia all’uomo. Ecco il suo profilo completo. Era il 14 dicembre 2013 quando a Serle, in provincia di Brescia, Mirco Franzoni con il suo fucile da caccia sparò e uccise un ragazzo albanese, Eduard Ndoji, che […] L'articolo Mirco Franzoni, chi è: storia dell’uomo che inseguì e uccise un ladro in casa è apparso prima sul ...

Bagno di folla a Bologna per la Meloni. Giorgia fa le prove da premier in Casa del "nemico" : Bagno di folla per Giorgia Meloni, intervenuta domenica 1 dicembre, alla manifestazione organizzata dal gruppo di FdI al Senato dal titolo "L’Italia che pensa in grande. Imprese, lavoro. infrastrutture. L’altra manovra possibile" che si è svolta a Bologna. Durante la mattinata i rappresentanti di al

Il Cyber Monday di Gearbest all’insegna della Casa intelligente - ma non solo : Non ci sono solo smartphone nelle offerte del Cyber Monday di Gearbest, ma anche moltissimi dispositivi dedicati alla casa intelligente. L'articolo Il Cyber Monday di Gearbest all’insegna della casa intelligente, ma non solo proviene da TuttoAndroid.

Strappa tricolore da sede di Casapund : giudice riconosce attenuante per “difesa della Costituzione” : Il tribunale di Genova ha emesso una sentenza contro un ragazzo di 26 anni che si era arrampicato sull'ingresso della sede di Casapound con l'intento di staccare il pannello raffigurante il tricolore. I filmati di sorveglianza lo avevano ripreso schiodare il pannello e poi staccare due telecameredi sicurezza. Un gesto per cui il codice penale prevede reato di danneggiamento: il tribunale, tuttavia, ha riconosciuto un'attenuante per "difesa dei ...

Napoli - ucciso sotto Casa della madre : ?spunta la pista passionale : Ci sarebbero motivi personali dietro l?omicidio di Alessandro Napolitano, il 31enne massacrato come un boss la sera di giovedì scorso in via Cupa Capodichino, a Miano. Con il passare...

Milan - Ibrahimovic si avvicina : “Milano è Casa mia”. Le cifre del potenziale affare : Ibrahimovic Milan- Zlatan Ibrahimovic si avvicina a grandi falcate verso il ritorno al Milan. L’attaccante svedese, intervistato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista in ottica futura. Dichiarazioni importanti che potrebbero aprire concretamente al ritorno dello svedese in maglia Milan. L’attaccante ha così ammesso: “Milano è […] L'articolo ...

Scambiano telecamera "Le Iene" per mitra : blitz della polizia sotto Casa dell'onorevole Di Muro : Fabrizio Tenerelli La troupe televisiva de "Le Iene" ha involontariamente scatenato il panico, stamattina, davanti casa dell'onorevole Flavio Di Muro. Alcuni vicini, infatti, hanno allertato la polizia, dopo aver visto un uomo con un sospetto mitra sotto il braccio A volte l’apparenza inganna. Immaginatevi di affacciarvi alla finestra e di vedere due uomini vestiti di nero, che di primo mattino si spostano in modo piuttosto sospetto ...