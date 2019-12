La caccia - Monteperdido | la replica della puntata finale è in streaming su Mediaset Play

La caccia-Monteperdido : la seconda stagione ci sarà - confermata la Montaner : Sulla rete ammiraglia Mediaset ha appena chiuso i battenti ‘La Caccia-Monteperdido‘. I fans della fiction spagnola si sono chiesti in queste settimane se potranno rivedere sul piccolo schermo la bravissima attrice Megan Montaner. Dopo il grande successo ottenuto in termini d’ascolti soprattutto in patria, l’emittente iberica Televisión Española ha confermato in anteprima assoluta la realizzazione della seconda stagione che dovrebbe andare in ...

La caccia – Monteperdido 2 : ci sarà! Cambia nome in La Caza – Tramuntana : La Caccia – Monteperdido 2 è una certezza: ci sarà la seconda stagione dell’acclamata fiction spagnola. Cambierà però nome in La Caza – Tramuntana, un dettaglio che ci lascia intuire come il focus della trama si sposterà verso un altro caso. Al pari di quanto accade in The Sinner, La Caza – Tramuntana vedrà i due protagonisti impegnati in nuove indagini. Di cosa si occuperà Sara Campos? Confermata la presenza di Megan ...

La caccia - Monteperdido : trama dell'ultima puntata - stasera su Canale 5 : La caccia - Monteperdido, serie tv spagnola con Megan Montaner, torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con la quarta e ultima puntata: la trama. La caccia - Monteperdido torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con l'ultima puntata, intitolata "La cerva bianca". La serie tv spagnola con Megan Montaner, in onda su Mediaset in prima TV per l'Italia, campione di ascolti in Spagna, dopo un esordio con i fiocchi, la scorsa settimana ha recuperato terreno ...

La caccia. Monteperdido avrà una seconda stagione (ma con tante novità) : L'ultima puntata de La caccia. Monteperdido, in onda questa sera, 1° dicembre 2019, su Canale 5, risolverà il mistero della scomparsa di Lucia (Ester Exposito), una delle due ragazze sparite cinque anni prima dell'inizio del racconto. Con il ritorno a casa di Ana (Carla Dìaz), la serie ha raccontato il lavoro di Sara (Megan Montaner) e di Santiago (Francis Lorenzo) per scoprire la verità.Una verità che viene rivelata proprio negli ultimi due ...

La caccia. Monteperdido - anticipazioni ultima puntata : Arriva finalmente il momento della verità per La caccia. Monteperdido, la serie tv spagnola in onda su Canale 5 e tratta dal romanzo di Agustín Martínez. Nell'ultima puntata, in onda questa sera, 1° dicembre 2019, alle 21:20, per Sara (Megan Montaner) e Santiago (Francis Lorenzo) la risoluzione del caso arriverà non senza conseguenze.La caccia. Monteperdido, ultima puntata Nell'ultima puntata, "La cerva bianca", Ismael (Chechu Salgado) viene ...

La caccia Monteperdido dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : LA Caccia Monteperdido dove vedere. Da domenica 10 novembre 2019 va in onda su Canale 5 la nuova fiction con Megan Montaner. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA DELLE puntate La Caccia Monteperdido dove vedere le puntate in tv Le puntate della fiction andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa di domenica. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming ...

