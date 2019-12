Kievgate Zelensky ribadisce | con Trump nessuno scambio

huffingtonpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, ha ribadito che con Donaldnon c’è statosugli aiuti militari americani. Su questo “quid pro quo” verte a Washington l’indagine per il possibile impeachment del capo della Casa Bianca.“Non ho parlato col presidentein questi termini: tu mi dai questo e io quest’altro”, ha dichiaratoin un’intervista ad alcune testate europee. Il leader di Kiev ha detto di “non aver capito affatto” le accuse emerse dalle testimonianze al Congresso Usa, che parlano di unotra i due presidenti -avrebbe sbloccato gli aiuti militari in cambio dell’apertura in Ucraina di un’inchiesta per corruzione contro il figlio del rivale democratico Joe Biden. “Non voglio dare l’impressione che siamo mendicanti” in ...