Katie | la parrucchiera di strada | gira la città e taglia i capelli gratis ai senzatetto

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Va in giro con le sedie di pelle rossa del suo salone eaiSteller, giovanestatunitense, regala a chi vive ai margini oltre a un nuovo taglio anche la sua amicizia, il suo tempo e li aiuta a non sentisi più soli. «Tutto è iniziato nel 2013 – racconta, 29 anni, in un’intervista a Fanpage – prima di aprire il mio negozio a Minneapolis. Avevo le sedie e le attrezzature nel salone di casa e allora mi è venuta l’idea di caricare una sedia in macchina e andare in giro offrendo tagli a chi incontravo per. Poi ho aperto il salone e ho dovuto smettere. Di recente ho deciso di rispolverare questa idea. Mi ha cambiato la vita». Almeno una volta a settimanachiude il negozio econ le sedie rosse, le forbici, il rasoio elettrico e tutta l’attrezzatura daon the road. «Potrei ...

