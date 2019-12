Judo | l’Italia ospiterà i Mondiali Juniores del 2021 ad Olbia!

Judo : i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23 e per l’Oceanian Open di Perth : Il Judo non si ferma neanche questo weekend con la Nazionale italiana che sarà impegnata su due fronti per prolungare l’inerzia positiva degli eccelsi risultati raccolti da Manuel Lombardo e Odette Giuffrida negli ultimi Grand Slam. Da venerdì 1 a domenica 3 novembre a Izhevsk, in Russia, va in scena il Campionato Europeo Under 23 2019 con lo staff tecnico azzurro che ha convocato 16 atleti di cui 7 uomini e 9 donne. Di seguito la ...