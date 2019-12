Joker ha ufficialmente superato gli incassi di Batman v Superman

movieplayer

(Di lunedì 2 dicembre 2019), il film con star Joaquin Phoenix, ha battuto ai box office americani, stabilendo un nuovo record per la Warner.haai box office americani, rappresentando così un vero successo per la Warner Bros. grazie a un budget limitato di soli 55 milioni di dollari. Il film con star Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck è arrivato a quota 330.601,522 dollari, battendo il cinecomic con star Ben Affleck e Henry Cavill che si era fermato a 330.360,194.è costato allo studio solo 55 milioni, invece che i 255 investiti per il cinecomic diretto da Zack Snyder, diventando così uno dei migliori investimenti tra i progetti tratti dalla DC compiuti negli ultimi anni. ...

