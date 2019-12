Joaquin Phoenix | PETA lo proclama la Persona dell' anno 2019

movieplayer

(Di martedì 3 dicembre 2019), la star del film Joker, è stato eletto "" dall'organizzazione animalistaè statoto dall'organizzazione animalistala, grazie al suo impegno per i diritti degli animali e per sensabilizzare le persone sui trattamenti violenti ingiusti subiti dagli animali. La star di Joker, protagonista del film campione di incassi e tra i possibili attori candidati agli Oscar 2020, è vegano fin da quando aveva tre anni e sostiene da molti anni le attività e le cause di(People for the Ethical Treatment of Animals).è stato il protagonistaa campagna We Are All Animals, che ha previsto anche la presenza di alcuni cartelloni ...

9silenceglaive : RT @Julio_Arnes: Pazzesco Joaquin Phoenix in lizza pure per il Pallone d'Oro - katepenniman : Io non concepisco come una persona possa non essere innamorata di Joaquin Phoenix. Ma siete tutti matti - pjanista_ : RT @Julio_Arnes: Pazzesco Joaquin Phoenix in lizza pure per il Pallone d'Oro -