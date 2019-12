Jessica Mazzoli torna ad attaccare Morgan : "E' incommentabile". Rapporti nuovamente interrotti : Sembrava volgere in positivo la situazione fra Jessica Mazzoli e Morgan. L'ex talento di X Factor poi diventata concorrente del Grande Fratello nel 2018 aveva fatto discutere per il suo rapporto con il cantautore. Una relazione dalla quale è nata la figlia Lara, poi interrotta non senza uno strascico di accuse e critiche da parte della Mazzoli che successivamente aveva messo da parte gli attriti ritrovato l'armonia con il suo ex fidanzato.Le ...

Jessica Mazzoli furiosa : Morgan è in commentabile - cominci a fare il padre : Mentre si vocifera che Morgan sia pronto a diventare padre per la terza volta, una delle sue ex, Jessica Mazzoli, è tornata a criticarlo apertamente sui social network. Nelle scorse ore l'ex gieffina ha riacceso la polemica sulla sua latitanza nel ruolo di padre della loro bambina, Lara, nata nel 2012 dalla loro relazione. Non è la prima volta che la Mazzoli si scaglia contro l'ex compagno, accusandolo di non essere presente nella vita della ...

Morgan - il duro attacco dell’ex Jessica Mazzoli : “Incommentabile” : Morgan si trova di nuovo al centro delle polemiche, stavolta a causa di alcune durissime parole della sua ex fidanzata, Jessica Mazzoli. I due sembravano aver fatto pace, in occasione delle difficoltà economiche che il cantante sta affrontando in questi ultimi mesi, ma lo sfogo su Instagram dimostra che c’è ancora qualcosa che non va. Di motivi per vivere una situazione poco serena ce ne sono in abbondanza: Morgan ha avuto molti problemi ...

Jessica Mazzoli tuona su Morgan. Poi le parole su D’Anelli e la d’Urso : Jessica Mazzoli torna a tuonare su Morgan. Poi le parole su Biagio D’Anelli e Barbara d’Urso. L’ex gieffina fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale Jessica Mazzoli torna a sfogarsi contro Morgan, con cui ha avuto una relazione in passato dalla quale è nata la piccola Lara. E pensare che di recente l’ex coppia è stata […] L'articolo Jessica Mazzoli tuona su Morgan. Poi le parole su D’Anelli e la ...

Live-Non è la D'Urso - Jessica Mazzoli smaschera Morgan : "Ma quali problemi economici?" - bomba sul cantante : Ospite nel salotto di Canale 5 di Live-Non è la D'Urso, Jessica Mazzoli ha sbugiardato Morgan in diretta tv. La cantante, che insieme a lui ha avuto anche una bambina, Lara di ormai 6 anni, ha smentito le dichiarazioni fatte dall’ex giudice di X-Factor. Morgan, qualche tempo fa, aveva infatti dichia

Morgan - Jessica Mazzoli rassicura sulle sue condizioni : "Non vive tra gli insetti - era solo una metafora..." : Jessica Mazzoli, ospite nella quarta puntata di Live - Non è la D'Urso, programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, ha sostanzialmente smentito alcune recenti dichiarazioni di Morgan, suo ex compagno e padre di sua figlia Lara, rilasciate al programma radiofonico I Lunatici ("Ora sono in uno sgabuzzino a ChinaTown a Milano con un sacco di insetti. Non sto più lavorando, prima facevo un sacco di cose, ora non faccio più niente").La ...

Biagio D'Anelli e Jessica Mazzoli sono fidanzati? : Dopo la tormentata relazione con il cantante Morgan, Jessica Mazzoli ritrova la serenità con l'opinionista e dj Biagio D'Anelli, con il quale sta trascorrendo una vacanza in Puglia. Da diverse settimane circola la voce su una presunta relazione tra due ex gieffini. Jessica Mazzoli e Biagio D'Anelli, infatti, farebbero coppia fissa da ormai diverso tempo e sui social non fanno nulla per nascondere questo amore appena sbocciato.\\ La ...