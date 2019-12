Italia | Mancini | «Il gruppo non è così facile | la Svizzera può essere la sorpresa»

Italia - Mancini tiene i piedi per terra : “il nostro girone non è facile come sembra…” : “Stiamo venendo da buone prestazioni. L’Europeo è tra sei mesi ma non credo che il nostro girone (Turchia, Svizzera e Galles, ndr) sia così semplice. Però siamo ottimisti. Sono squadre fastidiose, sono tre squadre che non hanno niente da perdere, fatte di bravi giocatori piena di giovani bravi. La Svizzera è sempre fastidiosa da affrontare per l’Italia, ci conoscono bene. Il Galles può essere una sorpresa con calciatori ...

Europei 2020 - l'Italia nel girone con Galles - Svizzera e Turchia. Mancini : "Non ci sentiamo favoriti" : Il sorteggio dei gironi delle fasi finali degli Europei 2020 sorride all’Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri scenderanno in campo all’Olimpico di Roma contro la Turchia per poi sfidare anche la Svizzera e il Galles. “Le squadre sono tutte competitive. siamo comunque alla fase finale. Certo poteva capitare anche la Francia, ma il nostro è un gruppo equilibrato. Noi stiamo facendo le cose per bene ma ...

Sorteggio Euro 2020 - il ct Mancini commenta il girone dell’Italia : “girone equilibrato - ma non siamo i favoriti” : Il commissario tecnico ha parlato subito dopo il Sorteggio di Bucarest, che ha inserito l’Italia nel gruppo con Galles, Svizzera e Turchia ad Euro 2020 Sorteggio tutto sommato positivo per l’Italia, che pesca Svizzera, Galles e Turchia nel proprio girone ad Euro 2020. Selezioni complicate da affrontare ma senza dubbio non al livello delle big, finite quasi tutte nello stesso gruppo come Francia, Portogallo e ...

Euro2020 : ecco il girone dell’Italia di Mancini : La fase finale di Euro 2020 inizia oggi. L’urna di Bucarest ha stabilito i 6 gironi da 4 squadre. Le

A tutto Zoff - dal caos in casa Napoli all’Italia di Mancini : “e sulla Juventus in Champions dico che…” : Zoff elogia l’Italia di Mancini e non nasconde un forte dispiacere per la situazione in casa Napoli: le parole dell’ex portiere italiano E’ un Dino Zoff a 360 gradi, quello che ha parlato ai microfoni di Rai Radio 2 durante il programma “I Lunatici”. L’ex portiere della Juve, non poteva non parlare proprio della sua ex squadra e della caccia alla Champions League: “per la Juventus potrebbe essere ...

Calcio : Nicolò Barella dovrà essere operato al ginocchio destro. Tegola per l’Inter e l’Italia di Mancini : “Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia“. Italia - Mancini : “dobbiamo ancora vincere qualcosa di importante”. Indicazioni su Castrovilli e Balotelli : “Ci piacerebbe essere ricordati più avanti, non abbiamo ancora vinto nessun trofeo. Ci sono Nazionali che hanno vinto Mondiali o Europei, ci piacerebbe essere paragonati a queste squadre”. E’ questa la risposta del ct azzurro, Roberto Mancini, a una domanda su quale squadra vorrebbe l’Italia da lui guidata fosse paragonata. “Il nostro obiettivo è esser bravi a giugno, o magari al Mondiale. Per ora abbiamo solo ...

Niente Qatar per l’Italia di Mancini. A marzo due amichevoli con Inghilterra e Germania : Le dimissioni di Miccichè complicano i piani di Roberto Mancini, scrive il Corriere dello Sport. Il ct della Nazionale intendeva chiedere alla Figc la chiusura anticipata del campionato, dal 24 al 17 maggio, con l’inserimento di un turno infrasettimanale a febbraio. Ma adesso tutto diventa più complicato su questo fronte. In attesa di ritrovare il gruppo per decidere chi selezionare in via definitiva, Mancini avrà a disposizione le due ...

Qualificazioni Euro 2020 - le 4 fasce : i pericoli per l’Italia di Mancini : Si sono disputate partite importanti valide per le Qualificazioni ad Euro 2020, nella giornata di oggi importanti indicazioni in vista dell’Europeo con tante squadre candidate alla vittoria finale. Nella giornata di oggi dominio per Germania che ha regolato l’Irlanda del Nord, molto bene anche l’Olanda, tutto facile anche per la Russia contro San Marino. Ramsey trascina il Galles che si qualifica. Dopo i recenti ottimi ...

Mura : “L’Italia di Mancini - qualità in crescita. Ma è presto per collocarci tra i favoriti” : “Come ct ha raggiunto e superato Vittorio Pozzo. Anche un ciclista primo in quattro circuiti fa numericamente meglio di uno che ha vinto Roubaix e Lombardia, non mescoliamo mele e pere, non confondiamo quantità e qualità”. Gianni Mura non si fa sedurre dal 9-1 all’Armenia e recensisce la larghissima vittoria della Nazionale cercando di tenere il carro del vincitore con le ruote salde a terra. Però l’editorialista di ...

Italia-Armenia 9-1 : la Nazionale di Mancini è una gioiosa macchina del gol | Le pagelle : A Palermo dominio assoluto degli azzurri: doppiette di Zaniolo e Immobile, reti di Barella, Romagnoli, Jorginho (su rigore), Orsolini e Chiesa alla sua prima rete in azzurro

Italia ‘forza 9’ ma non è record assoluto : tutti i precedenti e le imprese di Mancini : Dieci su dieci per l’Italia, altra prestazione convincente per la squadra di Roberto Mancini che ha dominato in lungo ed in largo anche contro l’Armenia. La partita non è stata mai in discussione, il risultato di 9-1 non lascia infatti dubbi sull’andamento dell’incontro, gli azzurri hanno vinto in scioltezza contro una squadra comunque buona ed in lotta fino a qualche giornata fa per la qualificazione. tutti sopra ...

Italia-Armenia - Mancini mette le cose in chiaro : “nove gol non si fanno a caso - la squadra continua a crescere” : Il commissario tecnico azzurro ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Armenia al Barbera Vittoria larga ed esagerata per l’Italia, che stende l’Armenia 9-1 al Barbera e centra il decimo successo in dieci partite nelle qualificazioni ad Euro 2020. Alfredo Falcone/LaPresse Una serata esaltante per Roberto Mancini che, ai microfoni della Rai, esalta la prestazione dei suoi giocatori: “la serata è stata bella, era ...

9 a 1 all'Armenia - l'Italia di Mancini da record : Italia Armenia 9 a 1, chiusura del girone di qualificazione per gli Europei del 2020 a punteggio pieno per gli azzurri di Mancini e 11esima vittoria consecutiva. Nazionale da record, dunque. Stasera hanno segnato: 8′ e 32′ Immobile (I), 9′ e 64′ Zaniolo (I), 29′ Barella (I), 72′ Romagnoli (I), 75′ rig. Jorginho (I), 78′ Orsolini (I), 79′ Babayan (A), 80′ Chiesa (I).