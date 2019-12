anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– “Siamo riusciti ad ottenere un risultato che sembrava impossibile da raggiungere stamattina, ma noi non ci arrendiamo mai. Abbiamo chiuso un accordo che prevede la riqualificazione per la riorganizzazione aziendale dei lavoratori del sito di, per rispondere meglio alle diverse esigenze produttive ed avranno a disposizione un anno di Cigs per realizzare questo percorso”. E’ quanto afferma Sonia, assessore al Lavoro della Regione Campania presente stamani alalsulla vertenza. Lo scorso 23 ottobre, l’azienda HeidelbergCement Group aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori della sededi, che così dall’attuale cassa integrazione si sarebbero ritrovati, dal 31 dicembre di quest’anno, cioè tra poche settimane, senza ...

larampait : #Salerno. Tavolo al #Mise per vertenza #Italcementi - anteprima24 : ** #Italcementi ##Salerno, la soddisfazione di #Palmeri dopo il tavolo al Mise ** - ExPartibus : Lavoro: tavolo al MiSE per vertenza Italcementi Salerno - -