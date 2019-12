Inter | Barella | «Sto meglio | piano piano mi riprenderò dall’infortunio»

Infortunio Barella - Intervento chirurgico per il centrocampista : i tempi di recupero : Infortunio Barella – L’Inter si prepara per la gara di Champions League contro lo Slavia Praga, nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti sull’Infortunio del centrocampista Barella. “Nella mattinata di oggi Nicolò Barella è stato sottoposto, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula. ...

Inter - Intervento perfettamente riuscito per Barella : il report medico del club nerazzurro : Il centrocampista dell’Inter è stato sottoposto ad Intervento chirurgico presso l’Humanitas di Rozzano, a breve il giocatore inizierà la riabilitazione Nicolò Barella è stato operato questa mattina al ginocchio destro dopo l’infortunio occorsogli a Torino, durante l’ultima partita vinta dall’Inter contro i granata. Il giocatore nerazzurro si è sottoposto ad Intervento chirurgico che è perfettamente riuscito, ...

Inter - infortunio Barella : oggi l’operazione? I reali tempi di recupero : infortunio Barella- Situazione da monitorare molto attentamente: Nicolò Barella oggi verrà sottoposto ad Intervento chirurgico per rimuovere un piccolo pezzo di cartilagine dal ginocchio. Un ko che potrebbe costringere il centrocampista nerazzurro a star fuori per circa un mese. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore potrebbe far ritorno in campo solamente in vista del prossimo […] L'articolo Inter, infortunio Barella: oggi ...

Slavia Praga-Inter - probabili formazioni : Conte senza Barella - titolari Lukaku e Lautaro : Mercoledì 27 novembre alle ore 21:00 a Praga si gioca il match valido per la quinta giornata della fase a gironi del gruppo F di Champions League tra Slavia Praga e Inter. Due squadre che hanno cominciato questa competizione con obiettivi ben diversi. I padroni di casa, infatti, volevano ben figurare ed è ciò che stanno facendo, tanto da essere ancora in corsa per la qualificazione quantomeno in Europa League. Gli ospiti, invece, puntano ancora ...

Nicolò Barella - il centrocampista dell’Inter deve operarsi al ginocchio : previsto lungo stop : Nicolò Barella dovrà sottoporsi a intervento. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale ha effettuato esami clinici e strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di sabato sera contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti, rende noto il club nerazzurro, hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di ...

Inter - infortunio shock per Barella! Il comunicato del club sulle condizioni - la data del rientro : Inter, infortunio Barella il comunicato del club L’Inter ha comunicato le ultime notizie relative alle condizioni di Barella, uscito anzitempo ieri dalla partita contro il Torino. Questo il testo della nota apparsa sul sito del club: “Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a Intervento di asportazione del frammento in artroscopia”. Il ...

Infortunio Barella : l’Inter emette il comunicato. A rischio match contro il Napoli : Infortunio Barella: il centrocampista nerazzurri salterà il match contro il Napoli Infortunio Barella – L’Infortunio di Nicolò Barella desta non poca preoccupazione in casa Inter. In base a quanto si legge sul sito ufficiale dei nerazzrri, il giocatore ha contratto un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Per questo motivo sarà necessario che il […] Leggi tutto L'articolo Infortunio Barella: l’Inter emette ...

Inter – Infortunio Barella : il giovane nerazzurro dovrà operarsi - aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò : Barella dovrà operarsi: gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista dell’Inter Momenti di preoccupazione per Nicolò Barella ieri sera: il giovane centrocampista dell’Inter è stato costretto a lasciare il campo da gioco durante la sfida col Torino, a causa di una distrazione al ginocchio. Barella è stato sottoposto ead esami clinici e strumentali, all’Istituto Humanitas di Rozzano, dai quali è emerso un distacco ...

Infortunio Barella - gli aggiornamenti sul centrocampista dell’Inter : il calciatore dovrà operarsi [DETTAGLI] : Infortunio Barella – Non arrivano buone notizie per il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella. Il giocatore è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di un problema al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato “un distacco di un frammento cartilagineo della rotula”. Barella “dovrà essere ...

Calcio : Nicolò Barella dovrà essere operato al ginocchio destro. Tegola per l’Inter e l’Italia di Mancini : “Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia“. Inter : l'infortunio di Barella renderebbe de Paul una priorità per il mercato invernale : Sorrisi e complimenti all'Inter per la netta affermazione di sabato sera 23 novembre in casa del Torino: un 3-0 firmato Lautaro Martinez, de Vrij e Lukaku giunto in risposta alla vittoria delle ore 15 della Juventus a Bergamo. Tuttavia, la trasferta piemontese non è stata soltanto foriera di buone notizie per il club nerazzurro, poiché vi è un bel po' di preoccupazione per quanto riguarda l'infortunio occorso a Nicolò Barella. Il centrocampista ...

Calciomercato Inter - infortunio di Barella potrebbe portare De Paul a gennaio : La partita contro il Torino ha messo in evidenza un Inter in grande spolvero, che nonostante un campo allentato dalla pioggia, ha saputo imporre il proprio gioco ad un Torino che è sembrato poca cosa dopo l'uscita per infortunio di Belotti. Resta però il problema evidente per la squadra di Conte, i tanti infortuni che stanno falcidiando soprattutto il centrocampo: anche ieri si è infortunato l'ennesimo centrocampista, Barella è uscito dopo un ...

Inter - Barella rischierebbe un lungo stop : infortunio al ginocchio contro il Torino : Ieri l'Inter ha portato a casa un successo fondamentale contro il Torino per 3-0, allo stadio Grande Torino, inanellando la settima vittoria consecutiva in trasferta. Un ruolino di marca impressionante per i nerazzurri che hanno sempre vinto lontano dal Meazza. Gli unici due passi falsi, infatti, sono arrivati tra le mura amiche con la sconfitta contro la Juventus e il pareggio contro il Parma per 2-2. Vittoria che porta le firme di Lautaro ...

Inter – Dall’infortunio di Barella alla soddisfazione per la vittoria col Torino - Conte ammette “senza di noi lo scudetto sarebbe già assegnato” : Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri dell’Inter contro il Torino: le parole del tecnico nerazzurro Splendida vittoria, ieri sera, dell’Inter sul Torino. La squadra di Antonio Conte ha messo al tappeto i granata per 0-3, rimanendo così saldamente in seconda posizione, ad un solo punto dalla Juventus. Grande soddisfazione del tecnico nerazzurro, che ha elogiato i suoi ragazzi: “non potrei non essere soddisfatto, ...