Infortunio Duvan Zapata | le parole del colombiano sul suo rientro

Infortunio Duvan Zapata - le ultime sull’attaccante dell’Atalanta : c’è la data del rientro : Infortunio Duvan Zapata – Importanti aggiornamenti sull’Infortunio dell’attaccante colombiano dell’Atalanta Duvan Zapata. Il bomber della Dea manca ormai da dieci partite e in alcuni frangenti la sua assenza si è fatta sentire. Zapata si è recato in Spagna dal professor Ramòn Cugat, consulente del club oltre che referente europeo della nazionale colombiana, per dei nuovi controlli. Carlos Moreno Pedrosa, ...

Infortunio Duvan Zapata - il colombiano fa preoccupare l’Atalanta : “Mai capitata una cosa del genere” : Infortunio Duvan Zapata – Sono attesi ad ore gli esami di Duvan Zapata, dopo il problema muscolare che lo ha visto lasciare il campo a metà primo tempo di Colombia-Cile. Ore di apprensione per l’Atalanta e per i tifosi bergamaschi, che rischiano di perdere il colombiano per almeno un mese. Le prime stime parlano di 4-5 partite di stop per Duvan Zapata, che fa ulteriormente preoccupare con le sue parole: “Non mi era mai ...

Infortunio Duvan Zapata - si teme un lungo stop per l’attaccante dell’Atalanta : gli aggiornamenti : Infortunio Duvan Zapata – Atalanta in ansia per le condizioni di Duvan Zapata. Il bomber della Dea si è fermato in nazionale. Costretto ad uscire al 23′ dell’amichevole tra Colombia e Cile per un problema muscolare. E le prime sensazioni non sono confortanti. Così il ct Queiroz: “Duvan ha sentito dolore e abbiamo deciso di toglierlo subito. Zapata ha avuto uno stiramento all’adduttore ma non sappiamo ancora la ...

Notizie del giorno – Presidente di una squadra aggredito - Infortunio Duvan Zapata - le ultime di calciomercato : Presidente aggredito – E’ ricoverato in gravi condizioni un imprenditore piacentino, Giorgio Corcagnani (67 anni), noto nella zona per essere da anni il Presidente della squadra di calcio del Vigolo. L’uomo, giovedì sera nella sua azienda a Casoni di Gariga (comune di Prodenzano), sarebbe stato aggredito alle spalle e colpito al capo con un bastone di legno, cadendo a terra svenuto. L’aggressore gli avrebbe poi (LA NOTIZIA NEL ...