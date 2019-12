Incidente a bus turistico in Tunisia | morti e feriti

In Tunisia un Incidente d’autobus ha causato la morte di 22 persone e il ferimento di altre 21 : In Tunisia un autobus è caduto da un dirupo causando la morte di 22 persone e il ferimento di altre 21. L’incidente è avvenuto nella mattina di domenica nella regione dell’Ain Snoussi. Secondo il ministero dell’Interno tunisino, l’autobus ha perso

Almeno 15 persone sono morte nella Siberia orientale in un Incidente d’autobus : Almeno 15 persone sono morte nella Siberia orientale a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus, caduto da un ponte e finito in un fiume gelato. Le autorità locali hanno comunicato che ci sono inoltre 18 feriti.

Pisa - Incidente tra scuolabus e auto : feriti lievemente 12 ragazzi - ma tanta paura a bordo : Un incidente che poteva avere conseguenze molto peggiori e che comunque ha destato molta impressione per i danni riportati dai due mezzi. Un'auto e un pullman adibito a scuolabus si sono...

Incidente in via Novara - auto distrugge una pensilina dell’autobus : due investiti - donna gravissima : auto sul marciapiede, proprio davanti alla fermata di Atm. La vettura ha travolto una donna di 57 anni (in codice rosso) e un uomo di 76, incastrato e liberato dai pompieri

Ciclismo : Incidente a Vittoria Bussi - scongiurate fratture : Continua senza sosta l’interminabile sequenza di incidenti a danni dei ciclisti sulle strade italiane. Nella giornata di ieri due atlete della nazionale sono state investite in due diversi incidenti. Nella zona dell’Alto Garda Letizia Paternoster ha riportato una frattura al polso dopo essere stata colpita da un automobilista che si è giustificato dicendo di non aver visto la ragazza trentina. Nella stessa mattinata in Piemonte la stessa sorte è ...

Roma - Incidente tra due autobus in piazza dei Cinquecento : tre passeggeri feriti : Tre passeggeri feriti in modo lieve. È il bilancio di un incidente tra due autobus avvenuto questo pomeriggio a piazza dei Cinquecento, a Roma. Secondo quanto riporta il Messaggero il...

Londra - pauroso Incidente tra due bus e un’auto : un morto e 15 feriti : La vittima è un 60enne, autista di uno dei due pullman coinvolti. Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di giovedì a Orpington, a sud-est della capitale inglese. La persona che era alla guida dell'auto coinvolta è stata arrestata.Continua a leggere

Frontale tra furgone e bus : pirata della strada fugge dopo Incidente ma viene individuato : Roma – Ha sbattuto col suo autocarro contro un autobus Atac e poi si è dato alla fuga senza fermarsi dopo l’impatto. individuato un cittadino peruviano 31enne, denunciato per omissione di soccorso poiché, dopo aver provocato il sinistro stradale, non si è degnato di soccorrere un utente rimasto ferito. L’episodio è accaduto a Torrevecchia, dove attorno alle 5 del mattino un mezzo della linea 546 è stato preso frontalmente dal ...

Almeno 31 persone sono morte in un Incidente che ha coinvolto un autobus in Congo : Almeno 31 persone sono morte e 16 sono state ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nella provincia del Congo Centrale, una delle 26 province della Repubblica Democratica del Congo. Il presidente Felix Tshisekedi ha cancellato una visita in Giappone

Incidente a Besate - bus con 40 ragazzi esce fuori strada : sette feriti lievi : L’Incidente è avvenuto giovedì pomeriggio sulla strada statale dell’Est Ticino, nel Milanese. A bordo del pullman bambini, tra gli 11 e i 12 anni, e liceali che tornavano da scuola. Nello schianto nessuno è rimasto ferito gravemente

Incidente via Cassia : autista autobus indagato per lesioni : Roma – Il cellulare personale e quello di servizio. Sono due i telefoni sequestrati all’autista del bus della linea 301 che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero all’altezza del civico 484 di via Cassia, provocando il ferimento di circa 60 persone. L’uomo è indagato con l’accusa di lesioni e sarà interrogato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e dal pm Antonio Clemente. Intanto si attende il referto sulle sue condizioni di salute. ...

BESATE - AUTOBUS CON BAMBINI FUORI STRADA/ Video : 7 feriti - la dinamica dell'Incidente : BESATE, AUTOBUS con BAMBINI FUORI STRADA: incidente a Milano. Areu dichiara maxi emergenza: 7 feriti, la dinamica dell'incidente e le ultime notizie.