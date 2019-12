In Cina pubblicare deepfake diventerà un reato penale

wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) (foto: Costfoto /Getty Images) Laha emesso nuovi provvedimenti che mirano a prevenire la diffusione di fake news e video fuorvianti creati tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ovvero i cosiddetti. La nuova norma, come spiega Reuters, vieta la pubblicazione di questi contenuti online senza un’adeguata specifica, ovvero citare in maniera esplicita che il post in questione è stato co con la realtà aumentata o con l’intelligenza artificiale. Non farlo sarà, dal prossimo primo gennaio 2020, un. L’obiettivo è quello di chiarire all’utente che il contenuto in questione non è reale, proprio per evitare che vengano attribuite frasi e azioni a delle persone che, invece, non le hanno mai dette o compiute. Si comprende infatti quanto la questione possa farsi delicata dal punto di vista politico: la tecnologia, infatti, crea dei video ...

