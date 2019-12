Il professore elogia Hitler su Twitter | “C’è la libertà di pensiero” Il rettore ne

L’Università di Siena si smarca dal professore che elogia Hitler. Il Rettore : «Esternazioni vergognose» : «Il Rettore, personalmente e in nome e per conto delL’Università di Siena, condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti del post pubblicato su Twitter dal Prof. Emanuele Castrucci». «L’Ateneo che ho l’onore di rappresentare si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo». Con queste dure parole, ...