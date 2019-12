Il professore che ha elogiato Hitler su Twitter si giustifica | “C’è la libertà di

Il caso del professore universitario di Siena che esalta Hitler : Sono al centro di polemiche i tweet che esaltano il nazismo postati da Emanuele Castrucci, docente all'università di Siena, dove insegna filosofia del diritto e filosofia politica pubblica. Scrive il professore, postando una foto di Hitler che fa parlare in prima persona: "Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo". Numerose le reazioni ...

Emanuele Castrucci - chi è il professore che ha twittato a favore di Hitler. “Ho espresso un giudizio storico personale” : Originario della provincia di La Spezia, il professor Emanuele Castrucci è nato nel 1952. La sua ricerca è legata a filoni di pensiero riconducibili alla rivoluzione conservatrice europea. Allievo di Roman Schnur, ha contribuito alla diffusione in Italia del pensiero del filosofo tedesco Carl Schmitt, curando l’edizione italiana di alcuni suoi volumi. Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri ...

M5S chiede ufficialmente che il professore che elogia i nazisti venga allontanato dalle università : Il tweet del professore dell'università di Siena Emanuele Castrucci che inneggia apertamente al nazismo entra nel dibattito politico. Il Movimento Cinque Stelle chiede che il docente venga allontanato dalla cattedra universitaria. Le principali personalità del ministero dell'Istruzione sono intervenute unitariamente sulla questione, condannando la vicenda.Continua a leggere

L’Università di Siena si smarca dal professore che elogia Hitler. Il Rettore : «Esternazioni vergognose» : «Il Rettore, personalmente e in nome e per conto delL’Università di Siena, condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti del post pubblicato su Twitter dal Prof. Emanuele Castrucci». «L’Ateneo che ho l’onore di rappresentare si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo». Con queste dure parole, ...

Siena - il professore nazista che elogia Hitler su Twitter. Il rettore dell'università di Siena : "Pronte le sanzioni" : Frati prima scrive sul social network: "Opinioni personali", poi appena scoppia la polemica per i post antisemiti e filonazisti del docente dell'ateneo Emanuele Castrucci dirama un duro comunicato di condanna

Emanuele Castrucci - il professore di Siena che elogia Hitler su Twitter : Polemiche per i messaggi del docente. Il rettore «ha dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso»

Bufera su Emanuele Castrucci - il professore dell’Università di Siena che elogia Hitler : Polemica su Twitter per i post antisemiti e filonazisti di Emanuele Castrucci, professore di Filosofia del diritto e filosofia politica all’Università di Siena. E il rettore a cui molti utenti hanno chiesto spiegazioni sminuisce: “Il professore scrive a titolo personale e se ne assume la responsabilità”.

Siena - il professore nazista che elogia Hitler su Twitter. Il rettore non interviene : "Opinioni personali" : Polemica sui social per i post antisemiti e filonazisti del docente di filosofia del diritto dell'ateneo sense Emanuele Castrucci

Covatta parla di un suo professore : 'Mi disse che scrivevo male ma che facevo ridere' : Oggi, giovedì 28 novembre, nella puntata di Vieni da me, programma in onda su Rai Uno condotto da Caterina Balivo, si è registrata la presenza del noto comico Giobbe Covatta. L'attore ha svelato tutti i segreti della propria carriera parlando del suo incontro con la moglie Paola Catella e della sua adolescenza, rivelando anche qualche dettaglio sugli anni di scuola. In particolare, Giobbe ha parlato di un suo professore d’italiano, il quale ...

L'ormai celebre professore che odia gli alunni-sardine : “Non voglio idioti in classe”, ha argomentato quel professore ormai celebre per aver minacciato su Facebook gli alunni-sardine. Vasto programma. Giustamente il ministero dell’Istruzione prenderà le debite misure contro il docente, che oltre all’evidente colpa maggiore si è gravato di un’altra: ha pr

Svogliati come quando ti abitui all’idea che manca il professore alla prima ora e quello viene : Milan-Napoli in pillole 1) La partita di sabato alle 18 è già na’ mazzata in fronte. Se poi ti fa pigliare sonno, è un inno alla noia

Anna Pettinelli : la nuova professoressa di canto di «Amici 19» (che piace tanto a Twitter) : Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip 2019Temptation Island Vip ...

professore si vuole sposare in segreto con il suo compagno per non essere giudicato ma i suoi alunni gli organizzano una sorpresa che mette i brividi : Un Professore di musica, Christopher Landis che insegnava presso la Hingham Middle School in Massachusetts amava moltissimo i suoi studenti ed era in pieno ricambiato. Il Professore aveva un compagno di cui non aveva mai parlato ai suoi alunni per non essere giudicato e per non destabilizzarli in alcun modo. A scuola veniva , però sempre a prenderlo il compagno e alla domanda da parte degli alunni di chi fosse lui rispondeva sempre “un ...

E se Il professore de La Casa di Carta non fosse stato Alvaro Morte? Parla l’attore che ha rifiutato il ruolo : Ci sono treni che passano raramente nella vita, ma può anche accadere che due di essi passino nello stesso momento, a distanza ravvicinata, e si debba scegliere al volo quale prendere: è quello che è successo all'attore Javier Gutiérrez, che avrebbe potuto impersonare Il Professore de La Casa di Carta, ma ha rinunciato al ruolo perché già impegnato in un altro film in cui credeva moltissimo. Oggi sembra impossibile immaginare Il Professore ...