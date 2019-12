Il Papa in difesa del presepe | Fatelo a casa e nelle scuole

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Fabio Marchese Ragona Lettera del Pontefice per «sostenere la genuina bellezza della nostra fede». Il Vaticano: «No a strumentalizzazioni» Riscopriamo ile allestiamoloe nei luoghi di lavoro.Francesco difende il simbolo per eccellenza del Natale e chiede di rivitalizzare questa tradizione, spesso caduta in disuso, che riunisce le famiglie attorno alla natività. Il Pontefice ha preso in contropiede i polemici dell'ultim'ora e prima che esploda l'ennesimo caso dinegato, soprattutto, ha voluto scrivere personalmente a tutti i cristiani ricordando il significato e il valore della rappresentazione artistica della nascita di Cristo. E così, ieri pomeriggio è volato in elicottero a Greccio, vicino a Rieti, ritornando dopo quasi quattro anni nel luogo dove secondo la tradizione San Francesco d'Assisi, dopo un viaggio a Betlemme, nel ...

