Il Papa accoglie quarantatre migranti d lesbo insieme alla comunità di S Egidio

Papa Francesco accoglierà 43 profughi dall’isola di Lesbo : Grazie a un corridoio umanitario in arrivo mercoledì e entro fine anno il Papa accoglierà 43 profughi che da tempo avevano trovato rifugio sull'isola di Lesbo, in Grecia. L'accoglienza sarà integralmente a carico della Santa Sede e il percorso d’integrazione verrà seguito dalla Comunità di da Sant’Egidio.Continua a leggere

Papa a Giappone : Accogliete i rifugiati : 6.20 "Vi chiedo di stendere le braccia dell'amicizia e di accogliere quelli che vengono, spesso dopo grandi sofferenze, a cercare rifugio nel vostro Paese". E' l'appello rivolto da Papa Francesco in Giappone nell'incontro con i giovani nella cattedrale di Santa Maria a Tokyo "So che tra di voi ci sono giovani di altre nazionalità,alcuni di loro cercano rifugio.Impariamo a costruire insieme la società che vogliamo per domani". Nel Paese vi sono ...

Papa Francesco in Thailandia - ad accoglierlo trova sua cugina : “Qui lo amano anche i buddisti” : Ad accogliere il Pontefice appena sceso dall'aereo in Thailandia c'era ance la cugina, suor Ana Rosa Sivori, 77enne missionaria nel Paese asiatico incaricata di fare da interprete al cugino che lei chiama affettuosamente Jorge. "Qui c'è la 'pope fever', tutti sono in agitazione perché vogliono vederlo" ha spiegato la suora.Continua a leggere

Il Papa accoglie le dimissioni del capo della Gendarmeria vaticana Giani : Il Comandante della Corpo della Gendarmeria, Domenico Giani ha rimesso il proprio mandato nelle mani di Papa Francesco. Lo rende noto un Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. “Nell’accogliere le dimissioni, il Santo Padre - si legge - si è intrattenuto a lungo col Comandante Giani e gli ha espresso il proprio apprezzamento per questo gesto, riconoscendo in esso un’espressione di libertà e di ...