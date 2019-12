Il mistero della poltrona Eames Lounge Chair alle spalle di Greta Thunberg | odor di bufala

Ana e il mistero della paternità - spunta un ex : “Il bambino era mio” : Il bambino che la giovane Ana (la ragazza di 30 anni uccisa in provincia di Palermo dall’amante molto più grande di lei) portava in grembo probabilmente non era del suo killer. Un colpo di scena di cui il Giornale di Sicilia ha parlato all’interno di un recente articolo. Gli aggiornamenti provengono dalle testimonianze di un […] L'articolo Ana e il mistero della paternità, spunta un ex: “Il bambino era mio” proviene ...

Cozze contaminate da Escherichia coli - mistero della salute annuncia richiamo immediato : Il prodotto interessato dal richiamo è un lotto di cosiddetto Muscolo Spezzino, si tratta di Cozze selezionate e allevate nel Golfo della Spezia, in Liguria. Nel dettaglio, il ritiro da mercati e pescherie, eseguito dallo stesso produttore, è scattato a seguito di controlli sulle Cozze che hanno individuato la presenza del batterio Escherichia coli oltre i limiti stabili dalla legge per i molluschi.Continua a leggere

Aurora Ramazzotti e il gelo con Marica Pellegrinelli : il mistero della scaletta : Sembra essere calato il gelo fra Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros e l’ex moglie del cantante, la modella Marica Pellegrinelli. Eros e Marica si sono separati qualche tempo fa ed ora, mente lei è fidanzata con l’imprenditore Charley Vezza, per lui si è parlato di una love story (smentita) con la neo Miss Italia Carolina Stramare. Le due, che prima della separazione aveva un buon rapporto testimoniato anche da numerosi post ...

Aurora Ramazzotti e il gelo con Marica Pellegrinelli : il mistero della scaletta : Sembra essere calato il gelo fra Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros e l?ex moglie del cantante, la modella Marica Pellegrinelli. Eros e Marica si sono separati qualche tempo...

F1 - Ferrari e il mistero di Austin : assetto sbagliato - allergia al bumping e l’inaffidabilità della SF90 i punti chiave : Ferrari e il mistero di Austin. Sembrerebbe un film, con Sherlock Holmes protagonista, quello che è avvenuto sul tracciato del Texas (Stati Uniti). La Rossa, in grande spolvero in questa seconda parte di stagione (6 pole position consecutive e tre vittorie), negli States ha perso la via e nella gara è affondata tra problemi di affidabilità e una prestazione mai trovata. Basta constatare il distacco di quasi 1′ rimediato (52″239) dal ...

Il suo corpo ritrovato nel congelatore. Svelato il mistero della milionaria scomparsa : Un ritrovamento choc quello avvenuto in Thailandia dove il corpo di una ricchissima donna d’affari del posto è stato trovato all’interno del frigorifero nella sua abitazione. Ma la cosa che rende ancora più macabra tutta la vicenda è che il cadavere ritrovato era chiaramente stato sepolto precedentemente nel cemento. Wannee Jiracharoenying aveva 58 anni e dal 18 ottobre, giorno in cui aveva visitato un tempio locale a Chiang Mai, nel nord del ...

Rinvio uscita Watch Dogs Legion - il mistero della nuova data di riferimento : È stata una settimana particolarmente “stressante” per i fan di Watch Dogs Legion quella che si è conclusa nella giornata di domenica. L'annuncio antecedente il weekend del Rinvio di diversi giochi – tra i quali citiamo il tanto atteso The Last of Us Part 2 – ha colto di sorpresa l'utenza, con Ubisoft che in particolar modo che ha colto l'occasione per spostare le date di uscita di ben tre sue produzioni. E Watch Dogs Legion – oltre a Gods ...

Il mistero della morte di Mattia Ennas precipitato da un palazzo a Cagliari : disposta autopsia : Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Mattia Ennas, il giovane di Quartu Sant'Elena trovato senza vita all'alba di domenica 25 agosto dopo essere precipitato da un palazzo nel quartiere di Mulinu Becciu. Il pubblico ministero ha disposto la riesumazione del cadavere. Al momento non ci sono indagati: la Procura procede con l'ipotesi di morte in conseguenza di altri reati e di furto.Continua a leggere

L’isola di Pietro 3 - il mistero della figlia di Chiara : anticipazioni seconda puntata venerdì 25 ottobre : Mentre la lavorazione della fiction è ricominciata per dare un nuovo finale a questa terza stagione a causa della fuga di notizie che ne ha spoilerato la conclusione originale, prosegue la messa in onda de L’isola di Pietro 3, la serie tv di Mediaset con Gianni Morandi, ora cittadino onorario di Carloforte, nel ruolo del pediatra Pietro Sereni. La seconda puntata va in onda venerdì 25 ottobre, dalle 21.25 circa in poi su Canale ...

Il mistero del nuovo valore della costante di Hubble : l’universo si sta espandendo ancora più velocemente : (foto: Nasa, Esa, A. Riess, StSci/Jhu) A che velocità si espande l’Universo? Un vero e proprio rompicapo che attanaglia le menti degli scienziati da sempre, e a cui non si è ancora riusciti a dare una risposta definitiva. E ora, a infittire ancor di più questo mistero, arriva un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista Royal Astronomical Society dai ricercatori dell’Università della California a Davis, secondo cui la costante di ...

Il mistero della mamma scomparsa da 16 giorni : "Claudia dove sei? I bimbi piangono" : Claudia Stabile è scomparsa da Campofiorito, Palermo. L'ultima telefonata al marito ("Vado a fare la spesa a Corleone"), il...

LETTURE/ Don Antonio - l'Alzheimer e il mistero della nostra identità : Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre arriva a Milano "Il vangelo secondo Antonio", secondo appuntamento nel cartellone di deSidera al Teatro Oscar

Il mistero della famiglia che ha vissuto per 9 anni in una cantina "in attesa della fine del mondo" : La scoperta nella cittadina di Ruinerwold, nei Paesi Bassi. Ancora tanti i punti oscuri della vicenda

Rosy Abate 2 - ultima puntata : il gran finale e il mistero della morte - anticipazioni 11 ottobre : Si chiude con un gran finale il viaggio di Rosy Abate: il personaggio interpretato da ormai un decennio da Giulia Michelini saluta il suo pubblico al termine della seconda stagione della serie ‘assolo’ di cui è protagonista, spinoff di Squadra antimafia – Palermo oggi, la fiction in cui Rosy nasce. Venerdì 11 ottobre, dalle 21.25 in poi su Canale 5, va infatti in onda in prima serata l’ultima puntata della seconda – ...