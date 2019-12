«Il mio sbirro dal cuore nero nella Parigi sotto il nazismo»

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Luca Crovi Arriva in Italia la serie che ha per protagonista un poliziotto antisemita e ossessionato dal sesso Luca Crovi Fumettista, cineasta e scrittore, il francese Romain Slocombe esce in Italia con Il caso Léon Sadorski (Fazi), primo titolo di una serie di noir ambientatioccupata dai nazisti con al centro un personaggio scomodo e originale. Com'è nata l'idea di scrivere una serie di romanzi ambientati nel '42? «mia infanzia - sono nato nel 1953 - quasi tutte le conversazioni familiari che sentivo erano legate al guerra che i miei parenti avevano vissuto in modo quasi romantico. Tutti erano stati molto fortunati. Vi faccio alcuni esempi: mia madre ha attraversato la linea di demarcazione, tra la zona settentrionale occupata e la cosiddetta zona sud libera, quella del governo Vichy, in uno scompartimento ferroviario, con il passaporto britannico e nessun ...

