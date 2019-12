Il governo ha appena sbloccato altri 400 milioni di euro per Alitalia

fanpage

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il Consiglio dei ministri di questa sera ha approvato il decreto legge ad hoc su, che prevede un prestito di "400per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alla compagnia di bandiera". Le risorse sarebbero già state stanziate nel decreto Fiscale. Nel testo si indicherebbe anche il nuovo termine per l'iter di cessione della compagnia, fissato al 31 maggio 2020.

matteosalvinimi : Altra ONG straniera, altro sbarco, altro regalo. Appena torniamo al governo, tornano a valere regole, controlli e s… - AnnibaleBertola : RT @Piero_De_Luca: Ho appena ribadito che la riforma del #MES è stata negoziata e condivisa dal Governo di cui #Salvini era Vicepremier. L… - carolaricci1 : Ecco Matteo, qui in questo quadro te li mangi tutti in un sol boccone i burattini di questo governo... Non siamo r… -