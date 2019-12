Il cielo di dicembre 2019 | arrivano le Geminidi | le stelle cadenti d’inverno | e la cometa

La cometa di Natale e tutti gli altri appuntamenti nel cielo di dicembre : Le temperature in calo e lo sfarfallìo delle prime luminarie in vista delle festività natalizie, ormai prossime, potrebbero dissuadere dal trascorrere una serata a naso all’insù sul balcone di casa nelle prossime settimane. Eppure, approfittando delle numerose ore di buio che le notti di dicembre offrono, sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire le sorprese che queste riservano, adatte anche ai meno esperti di osservazione astronomica. Il Sole ...

Astronomia : una cometa “interstellare” protagonista nel cielo di Dicembre 2019 : Sono tanti gli eventi astronomici in programma nel mese di Dicembre 2019 : oltre a stelle cadenti e congiunzioni, in cielo sarà protagonista anche una cometa “interstellare”. Si tratta di 2I/Borisov, il secondo oggetto interstellare osservato durante il transito nel Sistema Solare dopo l’asteroide Oumuamua, scoperto nel 2017. Verrà a trovarsi alla minima distanza dalla Terra il 28 Dicembre e di conseguenza la sua luminosità ...

Oroscopo dicembre Pesci : salute su livelli ottimali - Giove nel vostro cielo : Il mese di dicembre per i nativi Pesci sarà caratterizzato da tante gioie per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Avrete un'ottima configurazione astrale che vi permetterà di realizzare tanti piccoli desideri. Tuttavia, dovrete fare un po’ di attenzione in quanto dei piccoli malintesi e delle incomprensioni potrebbero intaccare il vostro rapporto nell'ultima settimana del mese. I cuori solitari saranno particolarmente ottimisti e con Marte in ...