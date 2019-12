Il cane aspetta fuori da casa ogni giorno il postino per salutarlo | un giorno il postino

baritalianews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Questa storia è davvero bellissima anche se struggente e racconta di una amicizia bella e spontanea nata solo grazie ai sentimenti grandi che può provare unnei confronti degli umani. IlFernando,che andava a consegnare la posta, trovava adrlo ildella famiglia Cimino, Gretchen, il Pastore Tedesco chedallalo salutava. Fernandogli portava qualcosa da mangiare e poi lo coccolava tanto prima di riprendere il suo giro. Quello era diventato un rituale a cui nessuno dei due avrebbe mai rinunciato. Una mattina, però, le cose sono andate diversamente e Fernando non ha trovato nessuno che lova ma solo una lettera indirizzata a lui. La lettera diceva così: “Gretchen, non c’è più da ieri e ci ha chiesto di dirti di condividere i suoi biscotti con gli altri cani del quartiere. Non ha potuto finirli e ...

