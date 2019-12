Il 730 slitta a settembre | cosa cambia

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Modifiche in arrivo al calendario fiscale. La commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento del decreto fiscale che fare dal 23 luglio al 30il termine nuovo per . “Con questo nuovo termine per noi ci sarebbe più tempo per lavorare, ma per i contribuenti significherebbe ritardare i rimborsi” dice all’Adnkronos la commercialista Rossella Moroni. “Se hai tempo fino al 30, all’azienda il 730 arriverà per i primi di ottobre e, quindi, verrà pagato con la busta paga dei primi di novembre relativa al mese di ottobre. Con il termine del 23 luglio i rimborsi, invece, arrivavano ad agosto o al massimo a”. “Anche perché se porti il 730 a un commercialista o a un Caf non lo puoi obbligare a trasmettere il tuo prima degli altri, magari entro luglio. Entro luglio se te ...

