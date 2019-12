I tre punti di Verona sanno di Champions per la Roma

Roma - Mkhitaryan : «Sensazioni positive. Abbiamo fatto tutto per i tre punti» – VIDEO : Il centrocampista della Roma Mkhitaryan ha commentato la vittoria ottenuta dai giallorossi in trasferta contro l’Hellas Verona – VIDEO Henrikh Mkhitaryan ha analizzato il successo della Roma al termine della quattordicesima giornata di Serie A, ottenuto nell’ostica trasferta del Bentegodi. Una vittoria che rilancia i giallorossi al quarto posto in classifica. «Sensazioni positive. Abbiamo fatto tutto ...

Non brillante ma vincente : la Roma esce con i tre punti dal Bentegodi : Roma – Posticipo domenicale per la Roma, che sotto ad una fastidiosa pioggia si trova opposta ad un Verona che da inizio campionato sta stupendo sia nel gioco che nei risultati. Contro la miglior difesa della Serie A Fonseca si vede costretto a rinunciare ancora una volta a Pastore, out sempre per un problema all’anca, e allo squalificato Zaniolo. Si rivede dal primo minuto Under. Juric si affida ancora alla difesa a tre, con Veloso ...

Il Torino vince e scaccia la crisi. Un gol di Bremer regala i tre punti contro un buon Genoa : (LaPresse) - Il Toro rialza la testa a Marassi, vince 1-0 e prova a riprendere il suo cammino dopo il ko interno con l'Inter. Orfana del suo bomber Belotti, che non ha recuperato dalla botta subita all'anca, alla squadra di Mazzarri basta una rete di testa su calcio d'angolo del difensore brasiliano

Europa League. A Inzaghi non basteranno i tre punti - dovrà sperare nel k.o. del Cluj : La Roma è quasi certa di accedere ai sedicesimi di Europa League. Per Lazio saranno invece 90 minuti di speranza.

Video/ Chievo Entella - 2-1 - : highlights e gol - Vaisanen e Dickmann per i tre punti : Video Chievo Entella, risultato finale 2-1,: i clivensi strappano i tre punti con i gol di Vaisanen e Dickmann, inutile la rete di De Luca nella ripresa.

Perde la testa e i tre punti. Suicidio del Cagliari a Lecce : finisce a 3-3 (e in corrida) : Finale pazzesco allo Stadio del Mare di Lecce: tre espulsi e padroni di casa che agguantano il pareggio recuperando due reti al Cagliari. finisce 2-2 il posticipo della 13esima giornata non disputato ieri sera per impraticabilità di campo a causa della pioggia. Sardi in vantaggio nel primo tempo gra

Scatto salvezza della Sampdoria - ribaltata l’Udinese : tre punti d’oro per Ranieri [FOTO] : Si è concluso un match importante valido per la salvezza, si è giocato il match delle 18 valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Sampdoria e Udinese. Partita dai due volti, nel primo tempo molto meglio la squadra bianconera, nelle ripresa in crescita la squadra di Ranieri anche grazie all’espulsione ingenua di Jajalo. Nel complesso meglio l’Udinese mentre la Sampdoria ha dimostrato ...

Tre goal e tre punti : la Roma batte il Brescia : Roma – Dopo due settimane di sosta dovute agli impegni della Nazionale, la Roma torna in campo ospitando il Brescia all’Olimpico. Partita fondamentale per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano tre punti per aggredire la zona Champions dopo la sconfitta dell’Atalanta, le rondinelle ultime in classifica necessitano del bottino pieno per spostare gli equilibri della zona rossa. Fonseca recupera Pellegrini ma perde ...

DIRETTA/ Reggio Emilia Varese - risultato finale 81-74 - streaming : Fontecchio 19 punti : DIRETTA Reggio Emilia Varese streaming video tv: risultato live della partita di basket al PalaBigi, anticipo della decima giornata di Serie A.

Mourinho - vittoria e brivido all'esordio col Tottenham : tre punti con il West Ham : Parte con il piede giusto la nuova avventura di Josè Mourinho in Premier League alla guida del Tottennham. Gli Spurs si sono imposti 3-2 allo Stadio Olimpico di Londra nel derby contro il West Ham. La squadra di Mou passa in vantaggio al al 36’: Dele Alli serve Son, destro incrociato del coreano e J

Mourinho e Genny Savastano - dialogo sui social : “Andiamo alla guerra… dei tre punti” : José Mourinho risponde a Gennaro Savastano. Il crossover tra serie tv e Premier League si consuma oltre la trama di Gomorra (che nella quarta stagione vede appunto il boss di Secondigliano in trasferta nella city Londinese), e sconfina sui social. Lo innesca Salvatore Esposito con un video sul suo profilo Instagram. L’attore che interpreta Genny nella serie manda un messaggio allo Special One, pronto all’esordio sulla panchina del ...

LIVE Italia-Danimarca - Europei curling 2019 in DIRETTA. Gli azzurri non mollano mai! tre punti nel decimo end : 8-8 e si va avanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48: Ora serve un altro miracolo all’Italia perchè nell’extra end la Danimarca è di mano ma Krause potrebbe aver perso la sicurezza 21.46: INCREDIBILE!!!!! C’è ancora vita!!! Krause dopo una serata al limite della perfeazione, manca la bocciata decisiva e apre la strada per i tre punti azzurri!!! Si andrà all’extra end: 8-8 21.45: La Germania batte 5-4 la Svizzera, un ...