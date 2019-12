I nazisti e l' arte rubata | la docu-serie da stasera su Sky Arte!

movieplayer

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Daalle 21:15 su Skyarriva Ie l', lasulle grandi opere d'trafugate nel periodo nazista e i legami tra regime e. Skypropone ladal titolo Ie l', in onda daalle 21.15 Pndo dal trafugamento di grandi capolavori, operata su indicazione di Hitler, ilmentario cerca di scoprire cosa è rimasto oggi di quel tesoro, con le storie di molti dei protagonisti di quegli anni e le restituzioni effettuate in questi ultimi decenni. Al centro dei vari episodi, le vicende delle opere che sono state distrutte perché appnevano all'"degenerata" che non rispettava i canoni ariani o che sono state sequestrate perché avrebbero dovuto essere esposte nel Louvre di Linz, progetto architettonico di Hitler ...

