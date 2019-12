I Medici - Nel nome della famiglia | in Ultra HD Rai 4K al canale 210 tivùsat

16enne incinta dichiarata dai Medici morta si risveglia rinchiusa nella bara dopo 24 ore : Un caso eclatante di morte apparente accaduto in una piccola città dell’Honduras a La Entrada. Una 16 enne incinta, si chiamava Neysi Perez, è stata dichiarata morta dai medici dell’ospedale ma si è risvegliata rinchiusa nella bara dopo 24 ore. La ragazza è stata trasportata in ospedale dai suoi famigliari dopo essere svenuta e non si è mai più ripresa tanto che i medici hanno pensato che fosse morta. La 16 enne, incinta di tre mesi, è ...

Il guerriero Mihajlovic : “Tifosi e Medici nella mia squadra contro la malattia” : L’allenatore del Bologna a trenta giorni dal trapianto di midollo: «Devo sconfiggere la leucemia per non deludere chi mi è vicino»

“Il futuro è verde canapa” - in libreria il volume sull’evoluzione della cannabis nella scienza moderna : “Sempre più presente in Medicina” : “Quando con i colleghi brasiliani abbiamo dimostrato che il CBD era un potente farmaco antiepilettico nei pazienti, nessun lavoro clinico su questo argomento è stato svolto altrove per decenni. Tuttavia negli Stati Uniti, circa un decennio fa, genitori e pazienti hanno appreso che il CBD può aiutare i loro bambini epilettici e hanno iniziato a usare cannabis con alti livelli di CBD. Alla fine fu approvato un ampio studio clinico. Ha dimostrato ...

I Medici - Nel nome della famiglia : la conferenza stampa in diretta : [live_placement] Oggi, venerdì 29 novembre 2019, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di I Medici - Nel nome della famiglia, serie di Rai 1, diretta da Christian Duguay, con Daniel Sharman, Francesco Montanari, Sarah Parish, Synnøve Karlsen, John Lynch, Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè, Giorgio Marchesi e Aurora Ruffino.prosegui la letturaI Medici - Nel nome della famiglia: la conferenza stampa in diretta ...

Sinisa Mihajlovic : Mihajlovic in lacrime : "4 mesi difficili. Ho capito che ero nella mani giuste : Medici straordinari" : “In questi quattro mesi difficili ho conosciuto medici straordinari, infermieri che mi hanno curato, sopportato e supportato. So che ho un carattere forte, anche difficile”. Così Sinisa Mihajlovic, ha esordito in conferenza stampa al Dall’Ara, fermandosi più volte per la commozione. “Chi meglio di loro - ha aggiunto facendo i nomi - può capire quanto sia difficile fisicamente e psicologicamente ...

I Medici 3 nel nome della famiglia : cast - trama - anticipazioni fiction Rai 1 : La grande fiction storica sta per ritornare sugli schermi di Rai 1, con la nuova ed attesissima terza stagione de I MEDICI. Prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide, in collaborazione con Rai fiction e scritta da Frank Spotnitz con la regia di Christian Dugay, il kolossal è pronto per appassionarci con quattro appuntamenti in prima serata a partire dal 2 dicembre su Rai 1 alle 21.30, mentre il secondo appuntamento andrà in onda la sera ...

Mancano Medici - ma 9mila laureati restano nel limbo in attesa di formarsi : L’analisi dell’Associazione liberi specializzandi sui dottori laureati e abilitati che restano esclusi dalla formazione specialistica e dai corsi in medicina generale. L’appello per una riforma centrata sui teaching hospital

Andrea - studente di Medicina - morto investito a Pisa dal treno : aveva le cuffie nelle orecchie : Andrea Nobilini, 20 anni, è lo studente bresciano di Medicina morto sui binari della linea Pisa-Lucca tra le stazioni di San Rossore e San Giuliano Terme investito da un treno merci. Si fa sempre più strada la pista dell'incidente: il ragazzo, con le cuffie nelle orecchie, non si sarebbe accorto dell'arrivo del convoglio che l'ha travolto.Continua a leggere

“La decisione dei Medici”. Le condizioni di Alberto - il figlio di Franco Antonello : Il fratello di Andrea e figlio di Franco resta in coma. Abbiamo imparato ad amare i parenti del 19enne ora in estrema difficoltà grazie alle Iene, alla pubblicazione del libro del loro viaggio in America: “Se mi abbracci non aver paura” e recentemente anche il film di Gabriele Salvatores, “Tutto il mio folle amore”, presentato all’ultima mostra di Venezia.Ora però ad aver bisogno di attenzione, cure e amore è Alberto, il figlio minore che è ...

Incidente a Musile di Piave : Alberto Antonello resta in coma - Medici rinviano il risveglio : Il ragazzo di 19 anni, rimasto coinvolto nello spaventoso Incidente stradale di Musile di Piave in cui ha perso la vita la fidanzata di 18 anni, Giulia Zandarin, resta ricoverato nel reparto di Rianimazione nell'ospedale dell'Angelo di Mestre dove i medici lo tengono sedato e in coma a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto.Continua a leggere

Azoto liquido nell’acqua al ristorante - ustionata : i Medici le rimuovono parte dello stomaco : La storia di Stacy Wagers, 45 anni di Tampa, in Florida, a cui sono state rimosse la cistifellea e parte dello stomaco dopo che in un ristorante ha bevuto dell'acqua in cui il cameriere aveva versato per sbaglio dell'Azoto liquido: "Sembrava avessi un'esplosione in petto". Il locale è stato citato in giudizio: "Avrebbe dovuto avvertire i dipendenti dei rischi legati a questa sostanza".Continua a leggere

Tafida attesa nel pomeriggio a Genova - accompagnata dai Medici del Gaslini : E’ atteso nel pomeriggio all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova l’atterraggio dell’aereo-ambulanza che trasporta la piccola Tafida Raqeeb accompagnata dalla mamma e da un’equipe di specialisti del Pediatrico Gaslini. A bordo del velivolo il primario del reparto di Rianimazione del Gaslini Andrea Moscatelli, un anestesista rianimatore e personale infermieristico. L’aereo ha prelevato stamani la piccola dal ...