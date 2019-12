I Medici 3 | seconda puntata | anticipazioni del 3 dicembre

I Medici – Nel Nome della Famiglia : anticipazioni seconda puntata del 3 dicembre 2019 : Alessandra Mastronardi in I Medici - Nel Nome della Famiglia Su Rai1 è arrivata I Medici – Nel Nome della Famiglia, la nuova stagione della serie dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico e alla sua celebre Famiglia. Il terzo capitolo, diretto da Christian Duguay, è composto da otto episodi in onda per quattro prime serate su Rai1, il lunedì e il martedì. La serie è inoltre disponibile in streaming live e on demand su RaiPlay e tramesso ...