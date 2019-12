I Medici 3 | prima puntata | la recensione | la sopravvivenza di Lorenzo il Magnifico

Spoiler prima puntata terza stagione I Medici : Giuliano aveva un figlio illegittimo : Questa sera 2 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 la prima puntata della fiction 'I Medici' che sarà composta da due episodi. Le vicende continueranno a girare intorno alla figura di Lorenzo de'Medici detto 'Il magnifico' che sarà interpretato dall'attore americano Daniel Sharman. Ma non è tutto, perché tra gli altri personaggi di spicco di questa stagione ci sarà la new entry di Gerolamo Savonarola, interpretato da Francesco ...

I Medici 3 : trama della prima puntata - stasera su Rai1 : Arriva stasera su Rai1 alle 21:25 I Medici 3, la nuova stagione della serie evento dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico e alla grande famiglia fiorentina dei Medici: la trama della prima puntata. I Medici 3 arriva stasera su Rai1 alle 21:25 con la prima puntata della nuova stagione per una serie evento co-prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions e Altice Group. Saranno in totale 8 episodi che andranno ...

Anteprima I Medici 3 - ultimo atto per Lorenzo il Magnifico : Rai lavora alla serie su Leonardo (foto) : Dopo una prima stagione dedicata a Cosimo De' Medici e un secondo capitolo incentrato sulla giovinezza di Lorenzo il Magnifico, I Medici 3 chiudono la saga sulla celebre famiglia fiorentina. La terza stagione è quella della maturità, come spiega Eleonora Andreatta, presidente di Rai Fiction, durante la presentazione stampa de I Medici 3, "Scava ancora più a fondo nelle passioni e la complessità dei sentimenti di Lorenzo." Il Magnifico ...

Prevenzione primaria : dal “British Medical Journal” l’appello per una nuova visione della Medicina : Sono pediatri, epidemiologi e scienziati di fama gli autori dell’appello internazionale pubblicato lo scorso 7 novembre sulle pagine del “British Medical Journal”[i] rivolto a medici e scienziati di tutto il mondo per invertire la rotta nella direzione della Prevenzione primaria: smettere di “fare la conta” dei malati e fornire ai decisori, in tempo reale, le evidenze e le indicazioni utili per intraprendere, senza ritardi, azioni di tutela ...

Gaetano Cabibbo primario di Medicina del Maggiore di Modica : Gaetano Cabibbo, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina del P.O. di Modica, nominato dal direttore generale dell’Asp di Ragusa