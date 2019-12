I Medici 3 | prima puntata | anticipazioni del 2 dicembre

ilnotiziangolo

(Di lunedì 2 dicembre 2019) I3 debutta nellaserata di Rai 1 di oggi, lunedì 22019, con la. Verranno trasmessi gli episodi 1, “Sopravvivenza“, e 2, “I Dieci“. La trama seguirà il Magnifico nei mesi subito successivi alla Congiura dei Pazzi, in un momento più che delicato sia per la sua famiglia che per la stessa Firenze. Secondo lede I3, Lorenzo dovrà subito fare i conti con un nuovo tentativo di Riario di togliergli il potere. Non sarà il solo però ad ostacolare i piani del mediceo. I3,Dopo aver scoperto il cast de I3, possiamo approfondire la sinossi della premiere della serie tv internazionale. Ritroveremo un Lorenzo sempre più tormentato e non solo per la perdita del fratello Giuliano. Il Magnifico non intende perdere il potere, minacciato dalla volontà di Papa Sisto IV di prendere ...

imediciofficial : Aspettando il 2 dicembre per vedere “I Medici. Nel nome della famiglia”, puoi rivedere la prima e la seconda stagio… - hiitsjustrealme : Aspetto questo giorno da non so quanto, ero euforica per la prima puntata de I Medici e invece no! Stasera devo usc… - Hello_Sweetie__ : Sta cosa che I Medici sono in tendenza ancora prima che sia uscita la puntata mi fa volare #IMedici -