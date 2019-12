I Medici 3 | Lorenzo a Napoli | anticipazioni seconda puntata

I Medici 3 - diretta prima puntata : Lorenzo e Savonarola : Terzo ed ultimo capitolo della saga targata Rai Fiction e Lux Vide (con Big Light Productions, Altice Group e la distribuzione di Beta Film) dedicata ad una delle famiglie italiane più famose nel mondo. I Medici 3 chiude la saga iniziata nel 2016 e partita con il racconto di Cosimo de' Medici e proseguita poi con la storia di Lorenzo de' Medici, ovvero Il Magnifico. Una saga che, se nella seconda stagione aveva come sottotitolo il nome del ...

I Medici 3/ Anticipazioni e diretta : Firenze nel caos - Lorenzo chiede... - 2 Dicembre - : I Medici 3, diretta e Anticipazioni: Lorenzo propone la pace a Sisto IV, ma in cambio chiede un'ammissione di colpevolezza. Giulio..., 2 Dicembre 2019,

I Medici 3 - prima puntata - la recensione : la sopravvivenza di Lorenzo il Magnifico : I Medici 3: La recensione di sopravvivenza, il primo episodio della terza stagione , in onda su Rai 1 dal 2 dicembre. Dopo le prime due stagioni che hanno raccontato le origini e l'ascesa al potere della famiglia Medici, la serie dedicata ai banchieri fiorentini più famosi della storia del nostro Paese torna con il suo capitolo conclusivo. Otto episodi che comporranno quattro prime serate in onda su Rai1, il lunedì e il martedì a partire dal 2 ...

I Medici 3 - prima puntata : scontro tra Lorenzo e Papa Sisto IV : Le anticipazioni della prima puntata della terza ed ultima stagione de “I Medici”. Questa sera, su Raiuno, torna la serie evento “I Medici”, con la sua terza ed ultima stagione. La terza stagione, infatti, chiude la saga iniziata nel 2016 e partita con il racconto di Cosimo de’ Medici e proseguita poi con la storia […] L'articolo I Medici 3, prima puntata: scontro tra Lorenzo e Papa Sisto IV sembra essere il ...

I Medici 3 nuovo promo trailer - il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 il nuovo promo, dal 2 dicembre su Rai 1, il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita ...

I Medici 3 - spoiler primi due episodi : Lorenzo sostituisce i Priori di Firenze : Lunedì 2 dicembre in prima serata su Rai 1 andranno in onda i primi due episodi de 'I Medici 3 - Nel nome della famiglia', la fiction a carattere storico ambienta a Firenze e diretta Christian Duguai. La seconda stagione si era conclusa con la congiura dei Pazzi e la morte di Giuliano De Medici (Bradley James) mentre in questo terzo capitolo ritroviamo suo fratello Lorenzo (Daniel Sharman) ancora tormentato dalla sete di vendetta. Egli, inoltre, ...

Trama - cast e personaggi de I Medici 3 su Rai1 il 2 dicembre : l’ultimo atto di Lorenzo il Magnifico tra maturità e vendetta : cast e personaggi de I Medici 3 debuttano stasera, 2 dicembre, su Rai1. L'ultima stagione della serie evento è anche la seconda dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico e alla grande famiglia fiorentina. Il terzo attesissimo capitolo, il cui sottotitolo è "Nel nome della famiglia", per la regia di Christian Duguay, sarà proposto in otto episodi che andranno a comporre quattro prime serate in onda su Rai1, il lunedì e il martedì, a partire ...

'I Medici 3' - trama 2 dicembre : Lorenzo medita vendetta contro i nemici della famiglia : Dopo il grande successo della prima e della seconda stagione, arriva su Rai 1 la tanto attesa serie tv, "I Medici 3 - Nel nome della famiglia". La prima puntata della terza serie, infatti, andrà in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 2 dicembre, proseguendo i fatti narrati nelle prime due stagioni con gli episodi 1 e 2, rispettivamente intitolate "Sopravvivenza" e "I dieci". La regia e il cast della serie La terza stagione dei Medici sarà ...

Anticipazioni I Medici 3 seconda puntata : Riario ostacola l'azione diplomatica di Lorenzo : Dopo il buon successo di ascolti delle prime due stagioni, a partire da lunedì 2 dicembre tornerà in onda su Rai 1 la fiction I Medici, di cui verranno trasmesse le puntate inedite della terza edizione. Si tratta di una Serie Tv molto attesa dal pubblico, che quest'anno potrà contare su un cast di livello formato da attori italiani ed internazionali: da Alessandra Mastronardi ad Aurora Ruffino, passando per Daniel Sharman e Sarah Parish. Martedì ...

Intervista video ad Aurora Ruffino de I Medici 3 : “Bianca simbolo di donna forte - tornerà per Lorenzo” : Aurora Ruffino de I Medici 3 torna a interpretare Bianca, sorella di Lorenzo, per il secondo anno consecutivo. L'attrice era presente, insieme ad alcuni membri del cast, all'anteprima stampa della terza stagione, nonché l'ultimo capitolo della serie Rai incentrata sulla famiglia fiorentina. La serie, creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, è frutto di un'ambiziosa co-produzione anglo-italiana, che ha debuttato nel 2016 su Rai1. La saga di ...

Anteprima I Medici 3 - ultimo atto per Lorenzo il Magnifico : Rai lavora alla serie su Leonardo (foto) : Dopo una prima stagione dedicata a Cosimo De' Medici e un secondo capitolo incentrato sulla giovinezza di Lorenzo il Magnifico, I Medici 3 chiudono la saga sulla celebre famiglia fiorentina. La terza stagione è quella della maturità, come spiega Eleonora Andreatta, presidente di Rai Fiction, durante la presentazione stampa de I Medici 3, "Scava ancora più a fondo nelle passioni e la complessità dei sentimenti di Lorenzo." Il Magnifico ...

