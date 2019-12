I Medici 3 | la serie internazionale di Rai 1 torna «nel nome della Famiglia»

davidemaggio

(Di lunedì 2 dicembre 2019) I3 - Synnøve Karlsen e Daniel Sharmanquesta sera su Rai 1 lache dal 2016 racconta al pubblico la vitache ha fatto la storia di Firenze: I– Nelfarà compagnia al pubblico per quattro prime serate - la seconda già domani – e ruoterà nuovamente attorno alla figura di Lorenzo il Magnifico, a cui presta il volto Daniel Sharman. I– Nel: la trama Il terzo capitolorealizzata da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions e Altice Group, diretto da Christian Duguay, riprenderà il discorso interrotto un anno fa: la seconda stagione si era conclusa, infatti, con la terribile “congiura dei Pazzi”, autorizzata dal Papa Sisto IV (John Lynch), in cui i Pazzi speravano di assassinare Lorenzo e suo fratello Giuliano (Bradley James) nel Duomo ...

