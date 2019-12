I Medici 3 Anticipazioni | la trama della seconda puntata del 3 dicembre 2019

I Medici 3/ Diretta e anticipazioni : il piccolo Giulio è in pericolo - 2 Dicembre - : I MEDICI 3, anticipazioni 2 Dicembre 2019: Papa Sisto IV offre la pace a firenze, ma in cambio vuole la totale devozione di Lorenzo. Giulio, intanto...

I Medici 3 : prima puntata - anticipazioni del 2 dicembre : I Medici 3 debutta nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, con la prima puntata. Verranno trasmessi gli episodi 1, “Sopravvivenza“, e 2, “I Dieci“. La trama seguirà il Magnifico nei mesi subito successivi alla Congiura dei Pazzi, in un momento più che delicato sia per la sua famiglia che per la stessa Firenze. Secondo le anticipazioni de I Medici 3, Lorenzo dovrà subito fare i conti con un nuovo ...

I Medici 3 seconda puntata : trama e anticipazioni 3 dicembre 2019 : I Medici 3 seconda puntata. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna su Rai 1 la serie tv internazionale dal cast stellare con la terza stagione intitolata “Nel nome della famiglia”. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento in onda martedì 3 dicembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA I Medici 3 seconda puntata 3 dicembre 2019, episodio 3 I Medici 3 trama seconda puntata episodio 3 ...

Stasera in tv - I Medici 3 : trama e anticipazioni del 2 dicembre : Stasera su Rai Uno appuntamento con I Medici 3, attesa terza stagione della fortunata serie. Ecco tutto quel che c’è da sapere. L’attesissima terza stagione de I Medici ha come protagonista assoluto Lorenzo il Magnifico. Quella de “I Medici – Nel nome della famiglia” è una grande coproduzione internazionale, realizzata da Lux Vide in collaborazione […] L'articolo Stasera in tv, I Medici 3: trama e anticipazioni del 2 dicembre ...

I Medici 3/ Anticipazioni del 2 dicembre : Bradley James grande assente! : I Medici 3, Anticipazioni 2 dicembre 2019, in prima Tv su Rai 1. Lorenzo ha un nuovo nemico: Girolamo Savonarola. Riario sferra un nuovo attacco.

“I Medici – Nel nome della famiglia” – Terza e ultima serie della saga. Trama e anticipazioni. : Per quattro prime serate ecco la Terza serie de I Medici – “I Medici – Nel nome della famiglia”. Nel cast internazionale chiamato a rappresentare le vicende della nobile famiglia fiorentina Daniel Sharman torna ad interpretare il Magnifico. Accanto a lui Alessandra Mastronardi è Lucrezia Donati, Synnøve Karlsen, la moglie Clarice Orsini, Aurora Ruffino Bianca […] L'articolo “I Medici – Nel nome della famiglia” – Terza e ultima ...

I Medici 3 Anticipazioni : la trama della prima puntata in onda stasera su Rai 1 : Scopriamo le Anticipazioni della prima puntata della terza stagione della fiction di Rai 1 dedicata ai Medici.

I Medici 3 : trama - cast e anticipazioni. Quante puntate sono : I Medici 3: trama, cast e anticipazioni. Quante puntate sono La settimana si apre all’insegna delle grandi novità e sorprese con I Medici 3. La prima puntata della fortunata serie televisiva, diretta da Christian Duguay, andrà in onda oggi 2 dicembre 2019 alle 21.25 su Rai 1. Già i precedenti capitoli della fiction hanno ottenuto un grande successo e anche la nuova stagione sembra avere le carte in regola per conquistare i ...

Anticipazioni I Medici del 2 dicembre : Riaro vuole una guerra tra Roma e Firenze : Torna oggi, 2 dicembre, su Rai 1 il terzo e ultimo capitolo de I Medici, la saga prodotta da Lux Vide e dedicata alla potente famiglia fiorentina. La nuova stagione si apre a pochi mesi di distanza dalla Congiura dei Pazzi che ha causato la porte di Giuliano, il fratello di Lorenzo. Quest'ultimo appare cambiato dalla tragedia che lo ha colpito e nutre un forte desiderio di vendetta al quale si aggiunge l'impegno di proteggere la famiglia, ...

I Medici 3 prima puntata : trama e anticipazioni 2 dicembre 2019 : I Medici 3 prima puntata. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna su Rai 1 la serie tv internazionale dal cast stellare con la terza stagione intitolata “Nel nome della famiglia”. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento in onda lunedì 2 dicembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA I Medici 3 cast Nel cast della terza stagione ritroveremo Daniel Sharman nei panni di Lorenzo ...

I Medici 3 - prima puntata : cast ed anticipazioni : Terzo ed ultimo capitolo della saga targata Rai Fiction e Lux Vide (con Big Light Productions, Altice Group e la distribuzione di Beta Film) dedicata ad una delle famiglie italiane più famose nel mondo. I Medici 3 chiude la saga iniziata nel 2016 e partita con il racconto di Cosimo de' Medici e proseguita poi con la storia di Lorenzo de' Medici, ovvero Il Magnifico. Una saga che, se nella seconda stagione aveva come sottotitolo il nome del ...

Anticipazioni I Medici 3 seconda puntata : Riario ostacola l'azione diplomatica di Lorenzo : Dopo il buon successo di ascolti delle prime due stagioni, a partire da lunedì 2 dicembre tornerà in onda su Rai 1 la fiction I Medici, di cui verranno trasmesse le puntate inedite della terza edizione. Si tratta di una Serie Tv molto attesa dal pubblico, che quest'anno potrà contare su un cast di livello formato da attori italiani ed internazionali: da Alessandra Mastronardi ad Aurora Ruffino, passando per Daniel Sharman e Sarah Parish. Martedì ...

I Medici Anticipazioni : l’attore di Girolamo svela una grossa difficoltà : anticipazioni I Medici, Francesco Montanari svela: “Ho avuto difficoltà con l’inglese” La terza stagione de I Medici sta per arrivare su Rai 1, la prima puntata andrà in onda infatti lunedì 2 dicembre. In questa nuova stagione ci saranno alcune new entry, tra cui anche l’attore Francesco Montanari che interpreterà Frà Girolamo Savonarola. L’attore, in una lunga intervista a DiPiùTv, ha raccontato il suo ...

I Medici - la terza stagione dal 2 dicembre su Rai 1 - anticipazioni : I Medici, la terza stagione della serie su Lorenzo Il Magnifico debutterà lunedì 2 dicembre su Rai 1 coni i primi due episodi. anticipazioni e trame. Dopo un periodo di incertezza e a più di un anno dal debutto della seconda stagione, lunedì 1 dicembre tornano su Rai 1 I Medici, con i nuovi episodi dedicati nuovamente a Lorenzo Il magnifico. La serie andrà in onda lunedì 1 e martedì 2 alle 21:15 circa su Rai 1 con due episodi a serata. La serie ...