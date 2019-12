I Medici 3 Anticipazioni | la trama della prima puntata in onda stasera su Rai 1

I Medici 3 : trama - cast e anticipazioni. Quante puntate sono : I Medici 3: trama, cast e anticipazioni. Quante puntate sono La settimana si apre all’insegna delle grandi novità e sorprese con I Medici 3. La prima puntata della fortunata serie televisiva, diretta da Christian Duguay, andrà in onda oggi 2 dicembre 2019 alle 21.25 su Rai 1. Già i precedenti capitoli della fiction hanno ottenuto un grande successo e anche la nuova stagione sembra avere le carte in regola per conquistare i ...

I Medici Anticipazioni : l’attore di Girolamo svela una grossa difficoltà : anticipazioni I Medici, Francesco Montanari svela: “Ho avuto difficoltà con l’inglese” La terza stagione de I Medici sta per arrivare su Rai 1, la prima puntata andrà in onda infatti lunedì 2 dicembre. In questa nuova stagione ci saranno alcune new entry, tra cui anche l’attore Francesco Montanari che interpreterà Frà Girolamo Savonarola. L’attore, in una lunga intervista a DiPiùTv, ha raccontato il suo ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 30 ottobre 2019 : I Medici cercano di svegliare Aldo dal coma : I medici tentano di far uscire Aldo dal coma mentre Arianna e Michele vengono minacciati dal padre di Maurizio.

