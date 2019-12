I carabinieri cercano il destinatario dei 15 kg di marijuana nel cellulare di Anastasiya

huffingtonpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Una serie di contatti segreti trae Giovanni Princi che potrebbero svelare l’intreccio di quella compravendita di droga all’origine dell’omicidio di Luca Sacchi. Ma, prima di tutto, far risalire all’identità del cosiddetto “finanziatore”. Potrebbe essere nei due cellulari sequestrati in queste ore dai, uno alla fidanzata della vittima e l’altro allo stesso Princi, la chiave per chiarire definitivamente i contorni della vicenda del giovane personal trainer romano ucciso il 23 ottobre scorso nel quartiere dei Colli Albani.L’obiettivo è quello di arrivare al verodei 15 chili di, il cui nome potrebbe essere contenuto nella rubrica del telefonino segreto di Princi: si tratta di un secondoche il giovane avrebbe tenuto finora nascosto.Quest’ultimo, che quella sera si ...

