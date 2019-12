I 25 palloni persi sono l’amara fotografia del Napoli di Ancelotti

ilnapolista

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il ritorno del 4-3-3 (quello vero) Dopo la buona prova di Liverpool,ha sorpreso tutti. Il ritorno al 4-3-3 è stato “totale”, nel senso che ilvisto ieri contro il Bologna ha anche difeso secondo i meccanismi che derivano da questo sistema di gioco. In fase statica, gli azzurri sischierati con il 4-5-1, con Lozano e Insigne retrocessi sulla linea dei centrocampisti; spesso, però, i due esterni del tridente hanno iniziato la fase di non possesso alzando il pressing sull’impostazione da dietro del Bologna. La squadra di Mihajlovic ha costruito ogni azione – il possesso dei rossoblu nel proprio terzo di campo è risultato a volte anche esasperato – con i due centrali, aiutati spesso dal terzino (adattato) Denswil. In questo modo, si determinava un inizio azione in parità o anche in superiorità numerica, come si evince chiaramente dal frame ...

