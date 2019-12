Hammamet | Favino identico a Craxi nelle prime foto ufficiali del film di Gianni Amelio

spettacoloitaliano

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Su Coming Soon primi scattia dir poco impressionanti che ritraggono in anteprima Pierfrancescoin versione Bettino. “” il nuovodiusciràsale italiane il 9 gennaio. La somiglianza ha lasciato tutti a bocca aperta già dalla prima pubblicazione disul suo account Instagram (poi rimossa poco dopo dall’attore). Nel cast vedremo anche Claudia Gerini, Livia Rossi, Luca Filippi, Renato Carpentieri e Silvia Cohen.La primadi Pierfrancesco-Bettinotramariflette su uno spaccato scottante della nostra Storia recente.Sono passati vent’anni dalla morte di uno dei leader più discussi del Novecento italiano, e il suo nome, che una volta riempiva le cronache, è chiuso oggi in un silenzio assordante. Fa paura, scava dentro memorie oscure, viene rimosso senza appello. Basato su ...

