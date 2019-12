Guccini | il suo giudizio sulla Lega | ‘Questa destra è feroce | cattiva’

Blastingnews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Francesco, noto cantautore classe 1940, autore di pezzi memorabili come La Locomotiva, da sempre considerato vicino alla sinistra, critica la, anche se rispetto al fascismo ammette che il modo di presentarsi oggi “non può essere quello di allora”. Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere della Sera, l’artista modenese tocca diversi temi dell’attualità politica italiana. Rivela di non essere mai stato comunista, almeno nel senso stretto del termine, e ammette di votare Pd.si dice anche convinto che la coalizione di centroguidata da Matteo Salvini non riuscirà a vincere le elezioni Regionali in Emilia-Romagna perché l’amministrazione di centrosinistra ha sempre portato buoni risultati. Comunque sia, si dice comunque preoccupato della apparentemente irrefrenabile ascesa dellache, a suo modo di vedere, rappresenterebbe una “e ...

