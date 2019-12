Guardate che belli i nuovi colori di Realme X2 e Realme X2 Pro

Guardate che bella la One UI 2.0 con Android 10 sul Samsung Galaxy S9 : Samsung ha rilasciato in alcuni mercati la prima versione beta di One UI 2.0 con Android 10 per il Samsung Galaxy S9. Ecco alcune immagini in anteprima L'articolo Guardate che bella la One UI 2.0 con Android 10 sul Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Guardate a che cosa ha pensato LG per un suo prossimo smartphone : Il database del World Intellectual Property Office ci offre la possibilità di conoscere un brevetto di LG e scoprire il design di un suo nuovo smartphone L'articolo Guardate a che cosa ha pensato LG per un suo prossimo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Grande Fratello - Kiko Nalli e la verità sul bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena : "Guardate le bocche..." : Il settimanale Diva e donna pubblica stamattina alcune foto dove si vede un presunto bacio tra Ambra Lombardo (fidanzato di Kiko Nalli) e Gaetano Arena. Ma Kiko, ex concorrente del Grande Fratello, dopo quegli scatti decide di rompere il silenzio con Libero tuonando così: "È uno scoop finto. Oggi tu

Madrid - il video sul profilo della metropolitana : “Non Guardate il cellulare vicino ai binari”. Ecco perché : Un video che ritrae una scena accaduta in una delle fermate della metropolitana della capitale spagnola. Una passeggera, seduta in attesa del convoglio, si alza e fa per dirigersi al treno. Lo fa mentre guarda il cellulare. Cammina convinta. Solo che il treno non è ancora arrivato e finisce sui binari. Una distrazione che poteva costarle molto caro e che solo la prontezza del macchinista del treno che stava sopraggiungendo ha evitato di ...

Fondi Lega - Fabio Fazio : “Guardate la puntata di Report su Salvini - riguarda tutti. È incredibile che non succeda nulla” : “Consiglio di visione”. Sui propri canali social Fabio Fazio manda un messaggio ai propri follower, invitandoli a guardare la puntata di Report condotta da Sigfrido Ranucci sulle presunte relazioni tra la Lega di Matteo Salvini e la Russia, vicenda per la quale Gianluca Savoini è indagato per corruzione internazionale. “Si capiscono tante cose e riguarda tutti” ha detto Fazio, “è incredibile che dopo quello che è ...

Sono 168 le nuove emoji annunciate dall’Unicode Consortium : Guardate che belle : L'Unicode Consortium ha appena rilasciato la versione 12.1 delle emoji che contengono ben 168 nuove emoji L'articolo Sono 168 le nuove emoji annunciate dall’Unicode Consortium: guardate che belle proviene da TuttoAndroid.

Un bel Pixel 4 al posto della pizza? Guardate che si è inventata Google : Google utilizza dei normali cartoni da pizza di Domino's Pizza per far testare a selezionati influencer le potenzialità della Motion Sense L'articolo Un bel Pixel 4 al posto della pizza? Guardate che si è inventata Google proviene da TuttoAndroid.