Gruppo Gedi | la Cir di De Benedetti vende la quota di controllo alla Exor degli Agnelli

Exor verso il controllo del Gruppo GEDI : Tutto pronto per la svolta epocale in casa GEDI, il gruppo editoriale attualmente controllato con quasi il 43% dalla Cir della famiglia De Benedetti e di cui l'Exor della famiglia Elkann-Agnelli detiene attualmente il 6%. Il titolo GEDI è stato sospeso alla Borsa di Milano in attesa di una nota ufficiale che sancirà la cessione

Repubblica e il Gruppo Gedi a Exor - i particolari del progetto di John Elkann : no spacchettamento né “suggestioni nostalgiche” : Ieri le indiscrezioni di stampa e la successiva conferma dei diretti interessati, oggi i particolari del progetto. A neanche 24 ore dalla nota con cui i fratelli De Benedetti hanno annunciato la trattativa con Exor per la vendita del Gruppo Gedi, emergono i primi dettagli di ciò che ha in testa John Elkann per rilanciare la società proprietaria, tra le altre cose, di 25 testate giornalistiche (tra cui Repubblica, La Stampa e l’Espresso) e ...

La trattativa tra Exor e Cir per il controllo del Gruppo Gedi : La famiglia Agnelli cerca il controllo del gruppo editoriale che pubblica La Stampa, Repubblica, L'Espresso e molti altri giornali in Italia

Editoria - i De Benedetti trattano cessione del Gruppo Gedi (Espresso e Repubblica) a John Elkann : Tutto è iniziato con i rumors circolati nel pomeriggio e diffusi da Dagospia: i fratelli De Benedetti cedono il gruppo Editoriale Gedi – proprietario anche de La Repubblica, L’Espresso e La Stampa – a John Elkann, attuale azionista al 6,2% con la finanziaria Exor. Il presidente Fca, infatti, avrebbe “messo sul tavolo una cifra che non si poteva rifiutare”. Il passaggio di proprietà avverrebbe con la cessione di quote di ...

Oggi e domani - quasi tutti i quotidiani del Gruppo Gedi usciranno con articoli non firmati per protestare contro il licenziamento di 121 poligrafici : Oggi e domani quasi tutti i quotidiani del Gruppo Gedi usciranno con articoli non firmati per protestare contro il licenziamento di 121 poligrafici previsto dal piano di ristrutturazione del Gruppo. Allo sciopero partecipano La Stampa, il Secolo XIX e molte

Gruppo Gedi - poligrafici in sciopero : domenica non escono Repubblica - Stampa - Secolo XIX - Piccolo e Messaggero Veneto : domenica 17 novembre Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, il Messaggero Veneto e Il Piccolo non saranno in edicola. Le segreterie nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil infatti hanno indetto uno sciopero dei poligrafici del Gruppo Gedi, della controllata Gedi News Network e di Gedi Printing per protestare contro il piano di ristrutturazione annunciato mercoledì scorso. I giornalisti di Repubblica si sono uniti alla mobilitazione e sabato ...

Editoria : sindacati - domani sciopero lavoratori Gruppo Gedi - Gnn e Gedi printing : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Le segreterie Nazionali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, condividendo le “forti preoccupazioni e le sollecitazioni pervenute dalle assemblee con i delegati riguardanti il piano di ristrutturazione del gruppo Gedi e Gnn e Gedi printing, proclamano lo sciopero nazionale di tutti i lavoratori del gruppo per l’intera giornata lavorativa per domani”.Per Giulia Guida, segretaria nazionale ...

Repubblica - Marco De Benedetti risponde al padre : “Gedi non è un Gruppo sconquassato”. Il Cda : “Solida leadership e conti migliorati” : Una lettera del presidente e una nota del consiglio di amministrazione per tranquillizzare i dipendenti sulle condizioni di salute del gruppo. GEDI gruppo Editoriale S.p.A ha risposto così all’intervista rilasciata da Carlo De Benedetti al Corriere della Sera il 15 ottobre. Nel colloquio l’Ingegnere annunciava la propria volontà di “riprendersi” il quotidiano La Repubblica e “regalarne le azioni a una ...

Giornalisti dell'Espresso aggrediti dai neofascisti - il Gruppo Gedi sarà parte civile : Nel processo per lesioni, minacce e rapina a Castellino di Forza Nuova e Vincenzo Nardulli di Avanguardia nazionale: calci e schiaffi a cronista e fotoreporter alla commemorazione dei morti di Acca Larentia

Una Fondazione per il Gruppo Gedi : “Mi offro di rilanciare il Gruppo Gedi e poi conferire le azioni in una Fondazione. Ricevo segnali di grande interesse dai giornalisti”. Così Carlo De Benedetti in un’intervista al Corriere della Sera sulla sua mossa di un’offerta a sorpresa per l’acquisto del 29,9% di Gedi, respinta da Cir, la società che controlla il 45,75% del Gruppo editoriale del quale fa parte La Repubblica.“Sono ben ...

Guerra nella famiglia De BenedettiIl Gruppo Gedi vola in Borsa : +6% : Forte rialzo in apertura di seduta per i titoli Gedi, la società editoriale che controlla l'Espresso, la Repubblica, La Stampa e Il Secolo XIX. Nel fine settimana, il fondatore del gruppo Espresso Carlo De Benedetti aveva presentato un'offerta per riacquistare una quota del 30% della società editoriale dalla controllante Cir, guidata dal figlio dell'anziano imprenditore Segui su affaritaliani.it