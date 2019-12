Grave lutto nel mondo del calcio | morto ex calciatore di Atalanta | Bologna e Lazio NOME

Grave lutto per Nicola Carraro : il messaggio del marito di Mara Venier : Nicola Carraro sta vivendo in queste ore un lutto difficile da affrontare: la perdita di un amico. Il marito di Mara Venier ha scritto un lungo messaggio sui social insieme a una foto insieme, da piccoli. La Venier ha mostrato la propria vicinanza non solo in maniera privata, ma anche tramite social. Il messaggio di Nicola Carraro “Ieri notte è mancato, tra le braccia della sua meravigliosa moglie Manuela, il mio migliore amico: Albi ...

Grave lutto per Raoul Bova - è morta la mamma Rosa : Grave lutto per l’attore Raoul Bova. E’ scomparsa la mamma Rosa, e lui la ricorda così sul suo profilo Instagram, postando una foto che li ritrae insieme: “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…” View this post on Instagram Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori… A post shared by Raoul Bova (@RaoulBovagram) on Nov 27, 2019 at ...

Gessica Notaro - Grave lutto : è morta la nonna. Il doloroso annuncio : Gessica Notaro, grave lutto: addio a nonna Pina. Il doloroso annuncio sui social: “Sempre stata la nostra guida” Gessica Notaro piange la morte di nonna Piera. A dare la triste notizia è stata la stessa ex finalista di Miss Italia nonché ex protagonista di Ballando con le Stelle. Attraverso i suoi profili social, ha pubblicato […] L'articolo Gessica Notaro, grave lutto: è morta la nonna. Il doloroso annuncio proviene da Gossip ...

Grave lutto in casa Juventus : morto ex calciatore - protagonista anche con la Nazionale [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata triste per il mondo del calcio ma in particolar modo in casa Juventus, è morto infatti nelle ultime ore Bruno Nicolè, l’annuncio è arrivato direttamente dal club bianconero. “Una carriera breve, la sua, chiusa quando aveva solo 27 anni con la scelta di entrare nel mondo della scuola e dedicarsi all’insegnamento dell’educazione fisica – scrive il club bianconero -. Una carriera, ...

Coppa Davis 2019 : Roberto Bautista Agut abbandona la competizione per un Grave lutto familiare. Morto il papà Ximo : Un grave lutto per il tennista spagnolo Roberto Bautista Agut. Il giocatore iberico, impegnato nelle Finals di Coppa Davis con la propria formazione, ha subito la scomparsa del padre Ximo. L’uomo è deceduto oggi, per via del peggioramento delle sue condizioni dopo che nel 2016 era stato vittima di un brutto incidente domestico a Castellón. Bautista, per la gravità della situazione, ha lasciato stamane la competizione intorno all’ora ...

Lutto per Rocio Muñoz Morales - Grave perdita per lei : “Per tutta la vita” : Quando l’amico a quattro zampe diventa un membro fondamentale per tutta la famiglia, la sua perdita equivale ad un vero e proprio Lutto, che stordisce e lascia attoniti. È accaduto a Pinchito, il fedele cagnolino di dodici anni che accompagnava ovunque Rocio Muñoz Morales, sempre pronto a darle il calore che nella fredda Torino e con una crisi di coppia in corso, Rocio stenta a ritrovare. La notizia del Lutto è stata condivisa con i fan: “Il ...

Grave lutto per Alessandro Di Battista : è morta la madre : Grave lutto per l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Secondo quanto scrivono alcuni deputati e attivisti del M5s, nelle scorse ore sarebbe deceduta la madre dell'esponente pentastellato. Tantissimi i messaggi sui social di vicinanza nei confronti di Di Battista e della sua famiglia.Continua a leggere

Grave lutto a Hollywood : il famoso personaggio Christopher Dennis trovato morto a 52 anni : Grave lutto a Hollywood: è stato trovato morto a 52 anni. Addio a Christopher Dennis, da tutti conosciuto come il “Superman di Hollywood”. Dennis non era un attore ma era uno dei personaggi più famosi tra quelli che frequentavano Hollywood Boulevard a Los Angeles. Christopher Dennis era noto per intrattenere i turisti, mascherato da Uomo d’acciaio come sosia dell’attore Christopher Reeve. Secondo quanto riportato dal sito TMZ, Dennis è stato ...

“È morto in quei giorni”. Marco Carta - il Grave lutto durante il processo del quale non aveva mai parlato : Marco Carta, l’incubo è finito. Il cantante, accusato di aver rubato delle magliette alla Rinascente lo scorso giugno, è stato assolto: i giudici hanno detto che il fatto non è stato commesso e ora Marco Carta si gode la sua libertà. Ma per lui non è stato facile sopportare ciò che ha sopportato. Lo ha raccontato lui stesso lunedì 4 novembre durante la puntata di Live – Non è la D’Urso: Marco Carta ha detto di essere felice per la fine di ...

Grave lutto per Giulio Berruti - morta la nonna : "Sono devastato" - : Novella Toloni L'attore ha dato l'addio alla nonna "pupy" con un post social commovente, nel quale ha svelato l'ultimo giorno in cui l'ha saluta senza più rivederla Momento difficile per Giulio Berruti. L'attore è stato colpito da un lutto familiare, che lo ha profondamente segnato. La nonna è venuta a mancare nelle scorse ore e Berruti ha pubblicato sui social network una foto ricordo insieme a lei. "Questa è l'ultima foto che ...

NBA – Grave lutto per Shaquille O’Neal : la sorella Ayesha ha perso la sua battaglia contro il cancro : Grave lutto nella famiglia di Shaquille O’Neal: la sorella Ayesha è morta nella giornata di ieri dopo una battaglia di 3 anni contro il cancro Il mondo NBA si stringe intorno alla famiglia di Shquuille O’Neal. L’ex leggenda dei Los Angeles Lakers ha perso la sorella Ayesha Harrison-Jax, morta nella giornata di ieri a soli 40 anni. La donna stava combattendo contro il cancro da 3 anni a questa parte.L'articolo NBA – ...