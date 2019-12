Gran Galà del Calcio 2019 | Ronaldo premiato come miglior giocatore in assoluto

Gran Galà del Calcio 2019 diretta LIVE : Ronaldo - Zapata e Quagliarella i migliori attaccanti : Gran Galà del Calcio 2019: la diretta LIVE dell’evento durante il quale il Calcio italiano assegnerà i suoi riconoscimenti per la stagione 2018/19 Occhi puntati su Parigi, dove si terrà la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro, ma non solo. Questa sera, a partire dalle ore 19:45, il Megawatt Court di Milano ospita il Gran Galà del Calcio 2019 promosso dall’AIC. Conduce l’evento Diletta Leotta. Tanti i ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Tonali : «La Serie B è da uomo» : Il centrocampista del Brescia Tonali ha commentato la vittoria del premio come miglior giovane della Serie B Sandro Tonali è stato premiato come miglior giovane della Serie B 2018/19: «È sempre un’emozione ricevere un premio, voglio ringraziare la mia famiglia e il mio club. Somiglianza a Pirlo? Me lo dicono più di una volta al giorno». «Mi auguro che i giovani giochino più spesso, a partire dalla Serie B che è una categoria totalmente ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Ferrero : «Rinnovo Quagliarella vicino» : Il presidente della Sampdoria Ferrero è presente al Gran Galà del Calcio: «Rinnovo Quagliarella, ci siamo. Vialli caso chiuso» Massimo Ferrero ha parlato di Fabio Quagliarella a margine della cerimonia del Gran Galà del Calcio: «È un uomo di Calcio e io lo chiamo l’ultimo imperatore. È saggio, sa di Calcio ed è più di un allenatore. È un uomo pacato e penso sia quello giusto per una squadra come la mia che aveva perso un po’ di ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Zapata : «Data del rientro? Infortunio al tendine complicato» : Le parole di Duvan Zapata al Gran Galà del Calcio: ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta durante la cerimonia Duvan Zapata presente nonostante l’Infortunio alla cerimonia delle premiazioni del Gran Galà del Calcio. Ecco le parole del colombiano dell’Atalanta ai microfoni di Sky Sport. «Io nella top 11 della Serie A? Prima aspettiamo la conferma, però fa piacere. Vincere sarebbe una Grande soddisfazione, ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Paratici : «Ronaldo resta alla Juve? Senza dubbio» : Parole importanti sul futuro di Cristiano Ronaldo ma non solo: l’intervento di Paratici in occasione del Gran Galà del Calcio 2019 Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport conferma la permanenza di Ronaldo alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni nel lungo intervento nel corso del Gran Galà del Calcio. «Secondo posto in classifica? Anche in altre stagioni siamo stati in questa posizione, ma poi abbiamo recuperato. Abbiamo fatto tanti ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Pjanic : «Inter - la stagione è lunga. Dispiace per Ronaldo» : Arrivato anche Miralem Pjanic al Gran Galà del Calcio: ecco le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista della Juventus Spazio anche all’intervento di Miralem Pjanic, arrivato al Gran Galà del Calcio 2019. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa scudetto con l’Inter e su Ronaldo e il Pallone d’Oro sfumato. «Non siamo ancora a metà stagione. Abbiamo affrontato tanti avversari forti, l’Inter sta ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Percassi : «Miracolo Atalanta? Con Gasperini cambiato mentalità» : Il presidente Percassi ha parlato della meravigliosa stagione dell’Atalanta al Gran Galà del Calcio: le parole del numero uno della Dea Tanti i temi affrontati da Percassi, presidente dell’Atalanta, nell’intervento ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio. Ecco le sue parole. «E’ un onore essere a questa bellissima festa. Dobbiamo tenere i piedi per terra. Quando nasce il miracolo Atalanta? Con ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Ferrero : «Auguro ai miei di spodestare la fortezza Cagliari» : Arrivato anche Massimo Ferrero al Gran Galà del Calcio: ecco le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Sampdoria a Milano Massimo Ferrero, presente al Gran Galà del Calcio, ha augurato alla Sampdoria di battere il Cagliari in Sardegna. Ecco le parole del numero uno blucerchiato. «Cagliari-Sampdoria? Non posso e non voglio parlare della partita, è in corso e mi auguro che i miei ragazzi spodestino quella fortezza che è Cagliari. Faccio ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Rocchi : «Interviste arbitri post partita? Certe volte non parlare è meglio» : Le parole di Rocchi, presente al Gran Galà del Calcio 2019: ecco le dichiarazioni dell’arbitro di Serie A Spazio anche a Rocchi ai microfoni di Sky Sport al Gran Galà del Calcio. Ecco l’opinione dell’arbitro di Serie A riguardo alla possibilità di un confronto con i direttori di gara al termine dei match. «Il prossimo step è parlare dopo le partite? Noi arbitri non siamo contrari. Ci sono però contesti in cui è facile essere ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Paratici : «Ronaldo meritava Pallone d’Oro» : Le parole di Fabio Paratici su Cristiano Ronaldo al Gran Galà del Calcio 2019: ecco le dichiarazioni del CFO della Juventus Fabio Paratici non è d’accordo con le decisioni prese dai giudici designati da France Football per l’assegnazione del Pallone d’Oro. Ecco le parole a Sky Sport del CFO della Juventus su Cristiano Ronaldo al Gran Galà del Calcio 2019. «CR7 meritava il Pallone d’Oro. L’abbiamo sempre detto. ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Ausilio : «Il problema Lautaro non esiste - lui ha scelto l’Inter» : L’intervento di Ausilio al Gran Galà del Calcio 2019: le parole dell’uomo di mercato dell’Inter su Lautaro e i nerazzurri Il giorno dopo il sorpasso dell’Inter in classifica, Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’impresa dei nerazzurri. Ecco le dichiarazioni rilasciate al Gran Galà del Calcio 2019. «Sorpasso Inter? Star davanti fa piacere a tutti. I calciatori hanno fatto un record, 12 vittorie ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Gasperini : «L’anno scorso stagione clamorosa. Vogliamo ripeterci» : L’intervento di Gasperini al Gran Galà del Calcio 2019: l’allenatore dell’Atalanta è il favorito per la vittoria del premio di miglior tecnico Gian Piero Gasperini è arrivato al Gran Galà del Calcio. Il tecnico dell’Atalanta è favorito per la vittoria del premio per il miglior allenatore della Serie A. Ecco le sue parole a Sky Sport. «Miglior allenatore? E’ un premio prestigioso. Devo dire che già essere qui è ...