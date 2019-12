Gran Galà del Calcio 2019 | Paratici | «Ronaldo meritava Pallone d’Oro»

Gran Galà del Calcio 2019 - Ausilio : «Il problema Lautaro non esiste - lui ha scelto l’Inter» : L’intervento di Ausilio al Gran Galà del Calcio 2019: le parole dell’uomo di mercato dell’Inter su Lautaro e i nerazzurri Il giorno dopo il sorpasso dell’Inter in classifica, Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’impresa dei nerazzurri. Ecco le dichiarazioni rilasciate al Gran Galà del Calcio 2019. «Sorpasso Inter? Star davanti fa piacere a tutti. I calciatori hanno fatto un record, 12 vittorie ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Gasperini : «L’anno scorso stagione clamorosa. Vogliamo ripeterci» : L’intervento di Gasperini al Gran Galà del Calcio 2019: l’allenatore dell’Atalanta è il favorito per la vittoria del premio di miglior tecnico Gian Piero Gasperini è arrivato al Gran Galà del Calcio. Il tecnico dell’Atalanta è favorito per la vittoria del premio per il miglior allenatore della Serie A. Ecco le sue parole a Sky Sport. «Miglior allenatore? E’ un premio prestigioso. Devo dire che già essere qui è ...

Gran Galà del Calcio 2019 diretta LIVE : le dichiarazioni dei protagonisti : Gran Galà del Calcio 2019: la diretta LIVE dell’evento durante il quale il Calcio italiano assegnerà i suoi riconoscimenti per la stagione 2018/19 Occhi puntati su Parigi, dove si terrà la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro, ma non solo. Questa sera, a partire dalle ore 19:45, il Megawatt Court di Milano ospita il Gran Galà del Calcio 2019 promosso dall’AIC. Conduce l’evento Diletta Leotta. Tanti i ...

Gran Galà del Calcio 2019 - Tonali : «Ritorno Corini? C’è fiducia in lui - lo conosciamo bene» : Sandro Tonali, talento del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia del Gran Galà del Calcio 2019 Sandro Tonali, uno dei favoriti per il premio di giovane rivelazione della Serie B, ha parlato in corrispondenza del Gran Galà del Calcio. Ecco le parole del centrocampista a Sky Sport. «Quella passata è stata una stagione bellissima. Non è stato un buon inizio il nostro, ma ce la metteremo tutta per raggiungere il ...

Pallone d’Oro - CR7 assente : parteciperà al Gran Galà del Calcio : Cristiano Ronaldo non parteciperà alla cerimonia di premiazione per il Pallone d’Oro 2019. Stando a quanto riportato da “Sportmediaset”, l’attaccante portoghese della Juventus avrebbe deciso di non presentarsi dopo le indiscrezioni che lo vedrebbero classificato al quarto posto, dietro a Messi, Van Dijk e Salah. Al contrario, Ronaldo dovrebbe partecipare al Gran Galà del Calcio […] L'articolo Pallone d’Oro, CR7 assente: parteciperà al Gran ...

Gran Galà del Calcio 2019 - l’evento in diretta esclusiva su Sky : Dove vedere Gran Galà del Calcio 2019 – Il Calcio italiano si prepara a dare i suoi riconoscimenti di fine anno e lo farà attraverso un appuntamento di rito della stagione: il Gran Galà del Calcio. Il Grande evento, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Damiano Tommasi, che a partire dal 2011 ha sostituito gli […] L'articolo Gran Galà del Calcio 2019, l’evento in diretta esclusiva su Sky è stato realizzato ...

Klopp : “Ancelotti è un Grande. Al posto d’onore in casa mia c’è il vino che mi ha regalato per la Champions” : Sul sito del Liverpool una bella intervista all’allenatore Jurgen Klopp. Il tecnico racconta di aver ricevuto un regalo da Carlo Ancelotti, in estate. Una bottiglia di vino rosso accompagnata da un messaggio di congratulazioni per il successo nella Red Champions League. Il dono è arrivato prima dell’amichevole disputata ad Edimburgo, vinta dal Napoli per 3-0. Klopp dichiara: “Il mio ricordo positivo dell’occasione in ...

Coppa Davis 2019 : Nadal e Granollers regalano il punto decisivo alla Spagna. Argentina ko e iberici in semifinale : Con sofferenza e determinazione la Spagna stacca il biglietto per le semifinali di Coppa Davis 2019 a Madrid. La selezione iberica nel match di doppio prevale contro la coppia Argentina formata da Maximo Gonzalez e da Leonardo Mayer e raggiunge in semifinale la Gran Bretagna. Il duo formato da Marcel Grannolers e da Rafael Nadal ha centrato l’obiettivo e pochi dubbi sul ritenere il campione nativo di Manacor il protagonista del match. Dopo ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Pella batte Carreno-Busta al terzo - partenza a razzo di Nadal contro Schwartzman! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:21 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal incontenibile, primo set contro Schwartzman archiviato in 26′ con il punteggio di 6-1! 21:17 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal indemoniato! Lo spagnolo conquista il secondo break, 5-1 e servizio per lui. 21:13 Gran Bretagna-GERMANIA: 2-1 per Struff senza break contro Evans nel terzo set. 21:08 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal conduce 3-1 con un break di vantaggio. 21:03 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Pella batte Carreno-Busta al terzo! Nadal obbligato a battere Schwartzman : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:03 ARGENTINA-SPAGNA: Partenza a razzo di Nadal che vince i primi due game contro Schwartzman. 21:00 Gran Bretagna-GERMANIA: Struff mantiene il servizio e poi breakka ancora, 1-1 nel computo dei set! 20:55 Gran Bretagna-GERMANIA: Break di Struff che si porta sul 4-3 e servizio contro Evans nel secondo set. 20:51 ARGENTINA-SPAGNA: Cominciate le fasi di riscaldamento tra Nadal e ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Pella batte Carreno-Busta al terzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:32 Gran Bretagna-GERMANIA: Dopo una battaglia intensa Evans si aggiudica il tiebreak del primo set contro Struff per 8-6. 20:30 ARGENTINA-SPAGNA: Pella chiude la pratica in tre set, battuto Carreno-Busta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1. 20:28 Gran Bretagna-GERMANIA: Tiebreak tiratissimo, 6-6 e perfetto equilibrio. 20:25 ARGENTINA-SPAGNA: Doppio break di Pella che si avvia verso una ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Carreno-Busta e Pella al terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 ARGENTINA-SPAGNA: Pella si aggiudica il tiebreak del secondo set e allunga la sfida al terzo! 19:58 Gran Bretagna-GERMANIA: 3-3 tra Struff e Evans, game molto lunghi ma ancora nessun break. 19:55 ARGENTINA-SPAGNA: 4-2 per Pella che deve cercare di gestire un mini-break di vantaggio. 19:51 ARGENTINA-SPAGNA: 6-6, il secondo set tra Carreno-Busta e Pella sarà deciso al tiebreak. 19:48 Gran ...