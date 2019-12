Governo | in arrivo lo sblocco per il prestito Alitalia di 400 milioni di Euro

meteoweek

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Ferve in queste ore il lavoro del, inloper ildi 400di, previsto per questa sera sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il decreto sarà varato per salvare la Compagnia aerea. Stanotte si è avuto il vertice di, inloper il… L'articolo, inloper ildi 400diproviene da www.meteoweek.com.

Veronique__94 : @phyl_gx @MasterAb88 @enrick81 @napoliforever89 @cheTVfa @AngryMercurio @CIAfra73 @famigliasimpson @lorenzop861… - RaffaeliAntora : @cdx_al_governo @cesarebrogi1 @MasterAb88 Ma questa scusa non funziona con nessuno. Eravate al GOVERNO e solo grazi… - BallisaiM : RT @SardegnaG: Oltre 13 milioni di euro in arrivo dal governo per i comuni della Sardegna che ospitano basi e poligoni #militari https://t… -